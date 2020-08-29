Хамес на следующей неделе пройдет медосмотр для «Эвертона»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к трансферу в «Эвертон». На следующей неделе он пройдет медицинское обследование для англичан, информирует Talksport.

Колумбиец проведет в Ливерпуле один сезон на правах аренды. Ключевым стало желание главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти получить игрока в состав.