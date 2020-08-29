Хамес на следующей неделе пройдет медосмотр для «Эвертона»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к трансферу в «Эвертон». На следующей неделе он пройдет медицинское обследование для англичан, информирует Talksport.
Колумбиец проведет в Ливерпуле один сезон на правах аренды. Ключевым стало желание главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти получить игрока в состав.
- Под руководством итальянца Хамес играл в «Реале» и «Баварии».
- У игрока еще год действующего контракта с «Реалом».
- Хамес принадлежит клубу с 2014 года.
Источник: Talksport
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