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    «Ювентус» планирует вернуть Кена

    Нападающий «Эвертона» Мойзе Кен может вернуться в «Ювентус». Туринцы хотят его арендовать, пишет Николо Скира.

    Чемпион Италии готовит арендное предложение сроком до 2022 года с возможностью выкупа игрока.

    • Кен на рынке стоит 25 миллионов евро.
    • «Эвертон» купил его у «Ювентуса» в прошлом году.
    • В прошлом сезоне АПЛ Кен провел 21 матч, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11297

      Garrincha58 26 минут назад

      верните Барби для Кена

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