«Ювентус» планирует вернуть Кена

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кен может вернуться в «Ювентус». Туринцы хотят его арендовать, пишет Николо Скира.
Чемпион Италии готовит арендное предложение сроком до 2022 года с возможностью выкупа игрока.
- Кен на рынке стоит 25 миллионов евро.
- «Эвертон» купил его у «Ювентуса» в прошлом году.
- В прошлом сезоне АПЛ Кен провел 21 матч, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.