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    Баринов сделал несколько шагов на следующий день после операции на колене

    Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео, на котором полузащитник Дмитрий Баринов пытается ходить.

    Футболист сделал несколько шагов, несмотря на то, что в пятницу ему прооперировали травмированное колено.

    Хирургическое вмешательство 23-летнему хавбеку потребовалось в связи с повреждением крестообразной связки.

    • Баринов травмировался во время дерби со «Спартаком».
    • Операцию ему сделали в Риме.
    • Сроки восстановления игрока составят не менее шести месяцев.

    Баринов: «Надеюсь, ещe сыграю в Лиге чемпионов»

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    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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