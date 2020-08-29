Баринов сделал несколько шагов на следующий день после операции на колене

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео, на котором полузащитник Дмитрий Баринов пытается ходить.
Футболист сделал несколько шагов, несмотря на то, что в пятницу ему прооперировали травмированное колено.
Хирургическое вмешательство 23-летнему хавбеку потребовалось в связи с повреждением крестообразной связки.
- Баринов травмировался во время дерби со «Спартаком».
- Операцию ему сделали в Риме.
- Сроки восстановления игрока составят не менее шести месяцев.
Баринов: «Надеюсь, ещe сыграю в Лиге чемпионов»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Локомотива»