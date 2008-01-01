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    Данни вспомнил о дебюте в составе «Зенита»

    Бывший капитан «Зенита» Данни опубликовал в инстаграме пост, в котором поделился воспоминаниями о первом матче в составе петербургской команды.

    Ровно 12 лет назад, 29 августа 2008 года, португалец дебютировал за «Зенит» в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед» (2:1).

    «12 лет назад я дебютировал в этом большом и удивительном клубе. Это было в финале Суперкубка УЕФА. Это был идеальный день, чтобы начать мою историю в этом клубе. Мы выиграли, я забил один гол и был признан лучшим игроком матча. Спасибо богу, семье и товарищам по команде за участие в этом удивительном дне», – написал футболист.

    • 37-летний Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
    • С командой он выиграл восемь трофеев, в том числе три чемпионства.
    • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

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    Публикация от text (@danny_d10b10f6) 29 Авг 2020 в 6:10 PDT

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    Источник: Инстаграм Данни

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