Данни вспомнил о дебюте в составе «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Данни опубликовал в инстаграме пост, в котором поделился воспоминаниями о первом матче в составе петербургской команды.

Ровно 12 лет назад, 29 августа 2008 года, португалец дебютировал за «Зенит» в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«12 лет назад я дебютировал в этом большом и удивительном клубе. Это было в финале Суперкубка УЕФА. Это был идеальный день, чтобы начать мою историю в этом клубе. Мы выиграли, я забил один гол и был признан лучшим игроком матча. Спасибо богу, семье и товарищам по команде за участие в этом удивительном дне», – написал футболист.

37-летний Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.

С командой он выиграл восемь трофеев, в том числе три чемпионства.

В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.