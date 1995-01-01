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    Кокорин: «Надеюсь, вернусь после паузы на матчи сборных»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин выразил надежду, что он сможет вернуться на поле в середине сентября.

    «Сегодня не играю. Вернусь ли после паузы на матчи сборных? Надеюсь», – сказал Кокорин.

    • Первый матч «Спартака» после паузы состоится 13 сентября. Соперник – ЦСКА.
    • Кокорин до сих пор не дебютировал за московскую команду из-за травмы.
    • По информации ТАСС, форвард пропустит не только дерби, но и игру восьмого тура РПЛ против «Рубина» (20 сентября).

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    Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4586

      порт 5 минут назад

      Да не спеши, скоро новый год, а там и решишь.

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      Рейтинг: +8428

      alex1951 7 минут назад

      Ну.вернешься...А в качестве кого?
      Тесновато будет ,да и форма у тибя набрана ,что в турме .да и против юниоров из Сочей
      мяч пинать))))
      Там Дзю,Феодосий,Миранчук&Миранчук ....не втиснешься....

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      Рейтинг: -30

      Голубая устрица 9 минут назад

      Звездабол, не удивлюсь если весь год так прогасится, а потом свалит куда-нибудь.

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      Рейтинг: +24295

      oyabun 9 минут назад

      Газизов, Тедеско, Федун - так и будете надеяться что Кокорин когда нибудь выйдет играть? Одни и те же парни без замен каждые 3 дня играют. Когда уже трансферы будут, мать...?!!!!

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