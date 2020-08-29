Кокорин: «Надеюсь, вернусь после паузы на матчи сборных»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин выразил надежду, что он сможет вернуться на поле в середине сентября.
«Сегодня не играю. Вернусь ли после паузы на матчи сборных? Надеюсь», – сказал Кокорин.
- Первый матч «Спартака» после паузы состоится 13 сентября. Соперник – ЦСКА.
- Кокорин до сих пор не дебютировал за московскую команду из-за травмы.
- По информации ТАСС, форвард пропустит не только дерби, но и игру восьмого тура РПЛ против «Рубина» (20 сентября).
Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»