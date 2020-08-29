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Левандовски: «Отдал бы «Золотой мяч» в этом году себе»

29 августа 2020, 00:25
10

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что достоин «Золотого мяча» в этом году. Видео доступно ниже.

«Кому бы отдал в этом году «Золотой мяч»? Себе», – сказал нападающий сборной Польши.

  • «Золотой мяч» по итогам 2020 года вручать не будут в связи с пандемией коронавируса.
  • Действующий обладатель трофея – Лионель Месси.
  • Левандовски – первый футболист, выигравший требл и ставший лучшим бомбардиром в каждом турнире (все достижения относятся к сезону-2019/20).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Kanał Sportowy
Германия. Бундеслига Лига чемпионов Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (10)
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Hektor 84
1598654582
Ты что парень? В этом году лучший Шлюба!
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Cules2013
1598674433
Заслужил, но скромностью в Роналду пошёл)
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житель СПб
1598683770
Прелесть! Скромно, но со вкусом.
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Волька
1598687466
В стиле польских проституток
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bisionihoastub
1598690314
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American-Patriot
1598694338
Я бы тоже...
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petr69
1598695553
И ЗМ Левандовскому необходимо дать, так было бы справедливо
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Томик
1600307032
Именно в этом году среди претендентов не оказалось действительно достойного афрокожего игрока, к их сожалению. А были бы обвинены во всех и всевозможных грехах по этому поводу. Поэтому решили прикрыться коронавирусом. На всякий случай.
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BlackMurderDeco
1600505027
Свинство, он достоен
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