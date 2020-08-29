Левандовски: «Отдал бы «Золотой мяч» в этом году себе»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что достоин «Золотого мяча» в этом году. Видео доступно ниже.
«Кому бы отдал в этом году «Золотой мяч»? Себе», – сказал нападающий сборной Польши.
- «Золотой мяч» по итогам 2020 года вручать не будут в связи с пандемией коронавируса.
- Действующий обладатель трофея – Лионель Месси.
- Левандовски – первый футболист, выигравший требл и ставший лучшим бомбардиром в каждом турнире (все достижения относятся к сезону-2019/20).
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Источник: твиттер Kanał Sportowy