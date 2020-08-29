Левандовски: «Отдал бы «Золотой мяч» в этом году себе»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что достоин «Золотого мяча» в этом году. Видео доступно ниже.

«Кому бы отдал в этом году «Золотой мяч»? Себе», – сказал нападающий сборной Польши.

«Золотой мяч» по итогам 2020 года вручать не будут в связи с пандемией коронавируса.

Действующий обладатель трофея – Лионель Месси .

. Левандовски – первый футболист, выигравший требл и ставший лучшим бомбардиром в каждом турнире (все достижения относятся к сезону-2019/20).