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    Левандовски: «Отдал бы «Золотой мяч» в этом году себе»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что достоин «Золотого мяча» в этом году. Видео доступно ниже.

    «Кому бы отдал в этом году «Золотой мяч»? Себе», – сказал нападающий сборной Польши.

    • «Золотой мяч» по итогам 2020 года вручать не будут в связи с пандемией коронавируса.
    • Действующий обладатель трофея – Лионель Месси.
    • Левандовски – первый футболист, выигравший требл и ставший лучшим бомбардиром в каждом турнире (все достижения относятся к сезону-2019/20).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Kanał Sportowy

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1620

      FENIX-SL 44 минуты назад

      да бери
      хотя все равно дадут месси
      не понятно за что
      как и последние его раза два

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