Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Канчельскис сдал положительный тест на коронавирус

    Главный тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис заразился коронавирусом. Он отсутствовал на матче 13-го тура чемпионата страны против «Коканда-1912».

    Команда Канчельскиса уступила без него с минимальным счетом.

    • «Навбахор» идет в чемпионате Узбекистана шестым.
    • Канчельскис работает в Намангане с 2018 года (с перерывом).
    • В качестве игрока Канчельскис провел больше всего матчей за «Манчестер Юнайтед» (1991-1995 годы).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Olamsport

    Узбекистанский новостной спортивный ресурс. Аудитория в инстаграме - более 52000 подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78757
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru