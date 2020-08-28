Канчельскис сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис заразился коронавирусом. Он отсутствовал на матче 13-го тура чемпионата страны против «Коканда-1912».
Команда Канчельскиса уступила без него с минимальным счетом.
- «Навбахор» идет в чемпионате Узбекистана шестым.
- Канчельскис работает в Намангане с 2018 года (с перерывом).
- В качестве игрока Канчельскис провел больше всего матчей за «Манчестер Юнайтед» (1991-1995 годы).
Источник: Olamsport
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