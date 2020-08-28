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  • Орлов: «Динамо» – костоломы редкие. Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли»

Орлов: «Динамо» – костоломы редкие. Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли»

28 августа 2020, 10:51
47

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о победе «Динамо» над «Зенитом» (1:0) в матче 5-го тура РПЛ.

«Динамовцы – костоломы редкие. Все-таки они получили восемь желтых карточек и били – ого-го. Ну а что еще они могли противопоставить?

Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли. Я все ждал, когда же наконец разозлится «Зенит» и начнет вести настоящую мужскую борьбу за футбольный мяч. Без этого побед не бывает. Ну вот упустили. «Динамо» превзошло «Зенит» именно в настрое», – сказал Орлов.

  • «Динамо» набрало 10 очков и поднялось на четвертое место в РПЛ.
  • «Зенит» лидирует с 12 очками.

Источник: «ГСО Live»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (47)
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FanatSerj
1598601453
ага да и сам Орлов - маразматик редкостный ))
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Hektor 84
1598601625
Менты разогнали гей парад!!!))))))
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Есь Казарский
1598602459
Кон Чен Ый...
Ответить
NewLife
1598602477
Параноик. Если Динамо костоломы, то кто тогда Отстоев ?
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Hektor 84
1598603471
А когда Ракицкий в подкате ноги отрывает он кто?
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Hektor 84
1598603612
Или Шлюба когда Жиго на пол года на больничный отправил он не костолом?
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Spartak Piter
1598605721
Интересно он как из психушки передает свои мысли?
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Закат ЕдРа
1598606092
Как же я офигеваю от него. Позорит имя Зенита старая калоша. Мы не проплатили судью за этот матч, вот и результат. Все бдудет хорошо, наши директора уже наверное купили абонемент на год
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GreyDM
1598613636
"Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли..." Нет ,мля, с них должны были пылинки сдувать, это в Питере они к лику святых причислены ,вот и ведут себя ,как балерины на поле, а тут и били и толкали и даже к мячику не пускали!!! Прикинь, Ген, оказывается футбол-таки контактный вид спорта!
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SaveAS
1598616771
Верно говоришь! А лучше всего Азмуна и Дзюбу вообще не трогать, дать им мяч пусть бегут голы забивают) стоило зениту проиграть, так вообще все виноваты и судьи и игроки динамо, что они жёстко играют! На минутку это футбол а не гольф
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