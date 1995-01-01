Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Орлов: «Динамо» – костоломы редкие. Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о победе «Динамо» над «Зенитом» (1:0) в матче 5-го тура РПЛ.

    «Динамовцы – костоломы редкие. Все-таки они получили восемь желтых карточек и били – ого-го. Ну а что еще они могли противопоставить?

    Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли. Я все ждал, когда же наконец разозлится «Зенит» и начнет вести настоящую мужскую борьбу за футбольный мяч. Без этого побед не бывает. Ну вот упустили. «Динамо» превзошло «Зенит» именно в настрое», – сказал Орлов.

    • «Динамо» набрало 10 очков и поднялось на четвертое место в РПЛ.
    • «Зенит» лидирует с 12 очками.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «ГСО Live»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +666

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 минут назад

      Редко, но метко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      Закат ЕдРа 8 минут назад

      Как же я офигеваю от него. Позорит имя Зенита старая калоша.
      Мы не проплатили судью за этот матч, вот и результат. Все бдудет хорошо, наши директора уже наверное купили абонемент на год

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12291

      silver29 > Закат ЕдРа 37 секунд назад

      Просто досадное недоразумение, человек который отвечал за доставку денег, перепутал судейскую с сортиром и до начала матча не успел занести. Там уже комиссия занимается, обещали больше такого не повторится ))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1193

      Tsigan 12 минут назад

      Скоро начнутся кренделя в Европе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Голубая устрица 13 минут назад

      Нет а чё, защитники должны как балерины должны перед ними расступаются?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1425

      Spartak Piter 14 минут назад

      Интересно он как из психушки передает свои мысли?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Фанат Рубина 40 минут назад

      Я все ждал, когда же наконец разозлится «Зенит» и начнет вести настоящую мужскую борьбу за футбольный мяч.
      Вывод игроки зенита телки, Ну а что за них же Шлюба играет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5371

      Hektor 84 50 минут назад

      Или Шлюба когда Жиго на пол года на больничный отправил он не костолом?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5371

      Hektor 84 52 минуты назад

      А когда Ракицкий в подкате ноги отрывает он кто?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3793

      KPCCSPB > Hektor 84 35 минут назад

      А когда Соболев на кубке, Ракицкому подкат сзади сделал, и потом с локтя в челюсть дал, он кто?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Ганнибал Лектор 55 минут назад

      Плюсую за каждое слово. Вчера Зенит играл с "московской уфой". На поле было рэгби, вольная борьба, вышибалы... что угодно, но не футбол. Единственное - жаль Дриусси, получившего тяжелую травму колена. Здоровья ему. А для Зенита это опыт - условный Упамекано также жестко играл против Дзюбы, надо учиться бороться, кусаться, стараться - вопреки всему и во что бы то ни стало.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6399

      Борат 1 час назад

      панама ванючая никак не может забыть кто её в пердив выпнул !
      бугагагаггага

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      Закат ЕдРа > Борат 7 минут назад

      Су4е4ка моя ты как? Вчера мы перестарались с Алармом. Прости за те пять швов на твоей попке(((( Мы не хотели. Просто вошли в кураж. Аларм потом самобичеванием занимался. Раз пять на спор с Питерским князем на бутылку прыгал

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78757
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru