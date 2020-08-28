Орлов: «Динамо» – костоломы редкие. Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о победе «Динамо» над «Зенитом» (1:0) в матче 5-го тура РПЛ.

«Динамовцы – костоломы редкие. Все-таки они получили восемь желтых карточек и били – ого-го. Ну а что еще они могли противопоставить?

Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли. Я все ждал, когда же наконец разозлится «Зенит» и начнет вести настоящую мужскую борьбу за футбольный мяч. Без этого побед не бывает. Ну вот упустили. «Динамо» превзошло «Зенит» именно в настрое», – сказал Орлов.