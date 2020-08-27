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    Sport24: Эджуке ночью прилетит в Москву для согласования контракта с ЦСКА

    В ближайшие часы нападающий «Херенвена» Чидера Эджуке прибудет в Россию.

    По информации Sport24, футболист прилетит в Москву в ночь на пятницу. Его визит связан с финальным раундом переговоров с ЦСКА – стороны будут согласовывать детали личного контракта.

    Ранее сообщалось, что клубы уже договорились о сумме трансфера нигерийца – 12 миллионов евро.

    • 22-летний Эджуке выступает за «Херенвен» с 2019 года.
    • В его активе 29 матчей, десять голов и шесть ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
    • Рыночная стоимость форварда – 5,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    27.08.2020 22:20
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