Sport24: Эджуке ночью прилетит в Москву для согласования контракта с ЦСКА

В ближайшие часы нападающий «Херенвена» Чидера Эджуке прибудет в Россию.
По информации Sport24, футболист прилетит в Москву в ночь на пятницу. Его визит связан с финальным раундом переговоров с ЦСКА – стороны будут согласовывать детали личного контракта.
Ранее сообщалось, что клубы уже договорились о сумме трансфера нигерийца – 12 миллионов евро.
- 22-летний Эджуке выступает за «Херенвен» с 2019 года.
- В его активе 29 матчей, десять голов и шесть ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость форварда – 5,5 миллиона евро.
Источник: Sport24