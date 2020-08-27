Sport24: Эджуке ночью прилетит в Москву для согласования контракта с ЦСКА

В ближайшие часы нападающий «Херенвена» Чидера Эджуке прибудет в Россию.

По информации Sport24, футболист прилетит в Москву в ночь на пятницу. Его визит связан с финальным раундом переговоров с ЦСКА – стороны будут согласовывать детали личного контракта.

Ранее сообщалось, что клубы уже договорились о сумме трансфера нигерийца – 12 миллионов евро.