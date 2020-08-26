Leeuwarder Courant: ЦСКА договорился с «Херенвеном» о трансфере Эджуке

ЦСКА близок к трансферу полузащитника «Херенвена» Чидера Эджуке.
По данным источника, сумма сделки за 22-летнего нигерийца составит 12 миллионов евро. Голландская сторона согласна с условиями.
Накануне «Херенвен» разрешил вингеру пропустить тренировочный сбор ради переговоров с ЦСКА.
- Благодаря этому трансферу спортивный директор голландского клуба Джерри Хамстра сможет начать переговоры с другими футболистами.
- Сейчас в составе ЦСКА семь легионеров при разрешенных восьми в заявке на сезон РПЛ.
Источник: Leeuwarder Courant
Старейшая ежедневная газета в Нидерландах. Основана в 1752 году.