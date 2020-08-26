Leeuwarder Courant: ЦСКА договорился с «Херенвеном» о трансфере Эджуке

ЦСКА близок к трансферу полузащитника «Херенвена» Чидера Эджуке.

По данным источника, сумма сделки за 22-летнего нигерийца составит 12 миллионов евро. Голландская сторона согласна с условиями.

Накануне «Херенвен» разрешил вингеру пропустить тренировочный сбор ради переговоров с ЦСКА.