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    Leeuwarder Courant: ЦСКА договорился с «Херенвеном» о трансфере Эджуке

    ЦСКА близок к трансферу полузащитника «Херенвена» Чидера Эджуке.

    По данным источника, сумма сделки за 22-летнего нигерийца составит 12 миллионов евро. Голландская сторона согласна с условиями.

    Накануне «Херенвен» разрешил вингеру пропустить тренировочный сбор ради переговоров с ЦСКА.

    • Благодаря этому трансферу спортивный директор голландского клуба Джерри Хамстра сможет начать переговоры с другими футболистами.
    • Сейчас в составе ЦСКА семь легионеров при разрешенных восьми в заявке на сезон РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Leeuwarder Courant

    Старейшая ежедневная газета в Нидерландах. Основана в 1752 году.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1584

      ALEX ML 1 минуту назад

      Если казах легионер, то этот 9

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