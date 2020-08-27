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  • Семак: «У Дриусси серьeзная травма. Он не может самостоятельно передвигаться»

Семак: «У Дриусси серьeзная травма. Он не может самостоятельно передвигаться»

27 августа 2020, 08:38
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по поводу травмы нападающего своей команды Себастьяна Дриусси.

«Любая потеря ведущего игрока вносит коррективы в рисунок игры. Нам пришлось тяжело без Себастьяна. Травма у Дриусси серьeзная. Он не может самостоятельно передвигаться. Диагноз узнаем в ближайшее время. Но это очень серьeзная потеря для нас», – сказал Семак.

  • Дриусси получил травму в первом тайме матча против «Динамо» (0:1).
  • Аргентинец покинул поле на носилках, закрывая лицо руками.
  • После игры он передвигался с помощью костылей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян Семак Сергей
Комментарии (11)
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zubastikpnz
1598507065
Последствия плотного графика, 6 матчей за 20 дней.. здоровья!
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LOKOfanatik19
1598508005
Как высказался человек снизу, это все график и нагрузки. Здоровья, ощутимая потеря на фоне Дзюбы, который растерял форму.
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paracetamol
1598509672
Свисток свистуна молчал! Как таких свистунов назначают?
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Kollljan
1598510626
Это потеря, но не катастрофа. В Зените есть кому играть.
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_Marqella_
1598511092
Очень жаль, здоровья Себе...Появился шанс у Мостового проявить себя...
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NewLife
1598513997
Как раз в последнее время он заметно прибавил в игре. Здоровья !
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u_ban
1598516668
Динамовские защитники по ногам молотили знатно, но сколько повтор ни смотрел, не увидел, чтоб ему в колено сильно заехали
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Spartak Piter
1598516922
Просто член Шлюбы надо было держать подальше от него!!!
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Закат ЕдРа
1598530689
Здоровья пацану. Так же ума по больше, что бы уехать в Европу. Мне стыдно за наш клуб ((( Я признаю, что из Зенита сделали проект((( Верните олдскульный футбол, а не угольков в составе((
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Просто-333
1598532138
Здоровья ему, конечно, но спрашивается на кой он полез один на пятерых? думал все расступятся? это футбол
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