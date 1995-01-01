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    Семак: «У Дриусси серьeзная травма. Он не может самостоятельно передвигаться»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по поводу травмы нападающего своей команды Себастьяна Дриусси.

    «Любая потеря ведущего игрока вносит коррективы в рисунок игры. Нам пришлось тяжело без Себастьяна. Травма у Дриусси серьeзная. Он не может самостоятельно передвигаться. Диагноз узнаем в ближайшее время. Но это очень серьeзная потеря для нас», – сказал Семак.

    • Дриусси получил травму в первом тайме матча против «Динамо» (0:1).
    • Аргентинец покинул поле на носилках, закрывая лицо руками.
    • После игры он передвигался с помощью костылей.

    text

    Публикация от text (@sergeytsimmerman) 26 Авг 2020 в 2:56 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2582

      NewLife 17 минут назад

      Как раз в последнее время он заметно прибавил в игре. Здоровья !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1715

      _Marqella_ 1 час назад

      Очень жаль, здоровья Себе...Появился шанс у Мостового проявить себя...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2245

      Kollljan 1 час назад

      Это потеря, но не катастрофа. В Зените есть кому играть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7929

      paracetamol 1 час назад

      Свисток свистуна молчал! Как таких свистунов назначают?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1279

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Как высказался человек снизу, это все график и нагрузки. Здоровья, ощутимая потеря на фоне Дзюбы, который растерял форму.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      zubastikpnz 2 часа назад

      Последствия плотного графика, 6 матчей за 20 дней.. здоровья!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2171

      neveldomha 2 часа назад

      Неужто кресты? Это пи....ц.

      0
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