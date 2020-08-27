Семак: «У Дриусси серьeзная травма. Он не может самостоятельно передвигаться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по поводу травмы нападающего своей команды Себастьяна Дриусси.
«Любая потеря ведущего игрока вносит коррективы в рисунок игры. Нам пришлось тяжело без Себастьяна. Травма у Дриусси серьeзная. Он не может самостоятельно передвигаться. Диагноз узнаем в ближайшее время. Но это очень серьeзная потеря для нас», – сказал Семак.
- Дриусси получил травму в первом тайме матча против «Динамо» (0:1).
- Аргентинец покинул поле на носилках, закрывая лицо руками.
- После игры он передвигался с помощью костылей.
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Источник: «Чемпионат»