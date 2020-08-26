РПЛ. «Зенит» впервые за 333 дня проиграл, уступив в Москве «Динамо»

«Зенит» проиграл в чемпионате России впервые с 28 сентября. В Москве чемпион не справился с участником Лиги Европы «Динамо».

Единственный гол забил центральный защитник Тони Шунич. В каждой команде случилось по удалению.

«Зенит» продолжает лидировать в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шунич, 40.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев. Шунич, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Морозов, 90+7), Шиманьски (Моро, 76), Филипп (Плиев, 76), Игбун (Комличенко, 67).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Ерохин, 87), Ракицкий (Сутормин, 87), Сантос, Ловрен, Оздоев (Ригони, 70), Барриос, Дриусси (Мостовой, 15), Малком, Дзюба (Жирков, 70), Азмун.

Предупреждения: Шиманьски, 52; Паршивлюк, 66; Моро, 79; Плиев, 86; Евгеньев, 88; Каборе, 89; Шунин, 90+5 – Караваев, 39; Барриос, 49; Ригони, 90+4.

Удаления: Скопинцев, 75 – Барриос, 84 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ