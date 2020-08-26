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РПЛ. «Зенит» впервые за 333 дня проиграл, уступив в Москве «Динамо»

26 августа 2020, 22:42
248

«Зенит» проиграл в чемпионате России впервые с 28 сентября. В Москве чемпион не справился с участником Лиги Европы «Динамо».

Единственный гол забил центральный защитник Тони Шунич. В каждой команде случилось по удалению.

«Зенит» продолжает лидировать в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шунич, 40.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев. Шунич, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Морозов, 90+7), Шиманьски (Моро, 76), Филипп (Плиев, 76), Игбун (Комличенко, 67).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Ерохин, 87), Ракицкий (Сутормин, 87), Сантос, Ловрен, Оздоев (Ригони, 70), Барриос, Дриусси (Мостовой, 15), Малком, Дзюба (Жирков, 70), Азмун.

Предупреждения: Шиманьски, 52; Паршивлюк, 66; Моро, 79; Плиев, 86; Евгеньев, 88; Каборе, 89; Шунин, 90+5 – Караваев, 39; Барриос, 49; Ригони, 90+4.

Удаления: Скопинцев, 75 – Барриос, 84 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (248)
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Dominator777
1598471071
Динамовцы - молодцы!!! Бились с Зеней весь матч и победили, не то, что армейцы в очередной раз просрали игру в концовке.
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alex1951
1598471156
Наконец то! И я очень рад ,что это сделало моё (наше) Динамо! Ура товарищи! ps Судье пришлось,канешна ,немного повозиться .....ну так игра то незаурядная!
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Hektor 84
1598471268
Синиту по губам поводили
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JTherry
1598471705
динамо с победой!!! молодцы!!!! очень эмоциональный матч при отличном судействе... и Шунин вытащил мертвый мяч на последних минутах... а за бомжей - стыдно! много апелляций к судье и мало созданных моментов... бомжи получили от ментов по заслугам))
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ivany4
1598472886
Динамо с победой! Все как и должно быть, на зубах и с полной выкладкой. В кои веки захотелось посмотреть на радужных мастеров, но почему-то стыдно за них стало.)) Как стали правильно судить, так почему-то и игры не стало у голубых. Видимо Федун правильно сказал про еврокубки, там деньги не играют.
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GreyDM
1598473100
Определяющей стала игра на 2м этаже, ну и Шунин конечно. У Зенита не видно плана "Б". Выключили Дзюбу, сразу пропал Азмун. А одного Малкома оказалось мало, чтобы счёт сравнять. Моё Динамо с неожиданной и тяжёлой победой победой !!!
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житель СПб
1598473823
Бог с ним, с непоставленным пенальти - всегда пишу, что надо голы забивать - и за счет этого выигрывать. А четкого плана на игру и главное - вариативности игры Зенита - не увидел. Поэтому и проиграли. И еще: очень жалко Малкома, которого безбожно бьют все игры Чемпионата. Тут задача судей - строго на это реагировать.
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моэм
1598474956
Включил..игра шла..зенитовец врезается в опередившего его Шиманьски и падает ...Шиманьски - Ж,К....Оздоев проиграл позицию и сзади срубает начинающего атаку динамовца ..ЖК ??? ..х..й!..Ракицкий проиграл единоборство и сзади бьёт по ногам убегающему Ж,К, ???..х..й!!!...дальше смотреть на это судейское ******** не стало сил...одно радует Динамо победило этих злопидаров.
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Spartak Piter
1598514928
Все теперь видят, как играет зянит при адекватном судействе. Поэтому кабинеты и платят судьям иначе бы СБГТ на вылет стоял бы.
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Закат ЕдРа
1598529665
По мне так наши недоработали. Впервые за 333 дня не подкупили. На что они надеялись? На игроков без судей? Совсем поехавшие. господа у руля оплатите абонемент судьям на год. А в ЛЧ мы просто скажем была сильная группа)))
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