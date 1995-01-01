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    РПЛ. «Зенит» впервые за 333 дня проиграл, уступив в Москве «Динамо»

    «Зенит» проиграл в чемпионате России впервые с 28 сентября. В Москве чемпион не справился с участником Лиги Европы «Динамо».

    Единственный гол забил центральный защитник Тони Шунич. В каждой команде случилось по удалению.

    «Зенит» продолжает лидировать в таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Шунич, 40.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев. Шунич, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Морозов, 90+7), Шиманьски (Моро, 76), Филипп (Плиев, 76), Игбун (Комличенко, 67).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев (Ерохин, 87), Ракицкий (Сутормин, 87), Сантос, Ловрен, Оздоев (Ригони, 70), Барриос, Дриусси (Мостовой, 15), Малком, Дзюба (Жирков, 70), Азмун.

    Предупреждения: Шиманьски, 52; Паршивлюк, 66; Моро, 79; Плиев, 86; Евгеньев, 88; Каборе, 89; Шунин, 90+5 – Караваев, 39; Барриос, 49; Ригони, 90+4.

    Удаления: Скопинцев, 75 – Барриос, 84 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:42
    Комментарии105
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      Рейтинг: +1255

      LOKOfanatik19 только что

      Очень смешно наблюдать, как Дзюбиньо при любом касании падает, взрослый дядька, здоровый.... С победой Динамо.

      0
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      Рейтинг: +288

      Бенедиктус 2 минуты назад

      В Питер Зенит будет возвращаться в голубом вагоне, Дзюба договорился, не зря же его пораньше отпустили.

      0
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      Рейтинг: +6524

      JTherry 3 минуты назад

      динамо с победой!!! молодцы!!!! очень эмоциональный матч при отличном судействе... и Шунин вытащил мертвый мяч на последних минутах... а за бомжей - стыдно! много апелляций к судье и мало созданных моментов... бомжи получили от ментов по заслугам))

      8
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      Рейтинг: +2642

      mutabor0992 3 минуты назад

      Сегодня Варфоломеевская ночь для болел зинита.Прочувствуете на себе народную любОФФ!!!И где эта чудило маркелла а?Выйди напиши что нибудь!!!

      3
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      Рейтинг: +446

      Zenit_Zenit 3 минуты назад

      Мда. Зенит был сегодня явно плох.
      Динамо повезло с голом, более ничего существенного за матч не показали - ни до, ни после.
      Впрочем, как и Зенит.
      Унылая игра обеих команд.

      2
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      Рейтинг: +5295

      Hektor 84 4 минуты назад

      А великий шлюба сколько забил? Или сегодня в него не попали?))))

      5
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      Рейтинг: +402

      Medved2468 > Hektor 84 3 минуты назад

      А великий сам, наверное, попросил замену. Быстрей на телефон побежал, звонка от Соболева ждать.

      2
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      Рейтинг: +2280

      Иван_Невский > Hektor 84 2 минуты назад

      в Динамо полицаи здоровые, никак ему их не продавить, техники у Дзюбы не было никогда.

      1
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      Рейтинг: +4188

      knikos 5 минут назад

      Ничего страшного не произошло , такие матчи бывают , просто у Зенита они редкие . 1 раз в 333 дня ... Разрыв сократился ... Динамо выплеснулось до остатка , значит проиграет Уфе , к маме не ходи. Ну а вариант "Б" Семак поздновато запустил , явно видно было , что Артём на спаде , уже второй матч . Динамо играло , как в финале кубка , Зенит , как рядовой матч . Побольше таких матчей , с борьбой с интригой перед еврокубками . Полезно для ВСЕХ участников еврокубков .

      3
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      Рейтинг: +589

      DemSerg 5 минут назад

      Счёт по игре. Динамо с победой!

      2
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      Рейтинг: +2566

      NewLife 7 минут назад

      Спасибо обеим командам за волнительную игру. Синит мог бы отыграться или даже выиграть, если бы Семак заменил дерево еще в первом тайме, оно проиграло все единоборства и все верховые мячи. При более квалифицированном судейсве Отстоев тоже получил бы красную.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4954

      Владислав Vlad 8 минут назад

      Прекрасный сегодня вечер.)

      7
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      Рейтинг: +7706

      Persona_non_Grata > Владислав Vlad 7 минут назад

      Побольше бы таких !!!!!!

      8
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