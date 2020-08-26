Журналист Романо: «Реал» и «Милан» близки к завершению сделки по Браиму Диасу

Полузащитник «Реала» Браим Диас продолжит карьеру в «Милане», пишет журналист Фабрицио Романо.
«Милан» близок к сделке с «Реалом» по Браиму Диасу. Они рассчитывают оформить соглашение в ближайшее время. Будет аренда с правом выкупа», – сообщил журналист.
- 21-летний испанец перешел в «Реал» в январе 2019 года из «Манчестер Сити» за 17 миллионов евро.
- За мадридский клуб Диас провел 21 матч, забил два гола и отдал три голевые передачи.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 1,3 миллиона подписчиков.