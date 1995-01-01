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    Журналист Романо: «Реал» и «Милан» близки к завершению сделки по Браиму Диасу

    Полузащитник «Реала» Браим Диас продолжит карьеру в «Милане», пишет журналист Фабрицио Романо.

    «Милан» близок к сделке с «Реалом» по Браиму Диасу. Они рассчитывают оформить соглашение в ближайшее время. Будет аренда с правом выкупа», – сообщил журналист.

    • 21-летний испанец перешел в «Реал» в январе 2019 года из «Манчестер Сити» за 17 миллионов евро.
    • За мадридский клуб Диас провел 21 матч, забил два гола и отдал три голевые передачи.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 1,3 миллиона подписчиков.

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9402

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Милан в своем репертуаре берет хрен знает кого, а после виноват тренер

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