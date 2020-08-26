Журналист Романо: «Реал» и «Милан» близки к завершению сделки по Браиму Диасу

Полузащитник «Реала» Браим Диас продолжит карьеру в «Милане», пишет журналист Фабрицио Романо.

«Милан» близок к сделке с «Реалом» по Браиму Диасу. Они рассчитывают оформить соглашение в ближайшее время. Будет аренда с правом выкупа», – сообщил журналист.