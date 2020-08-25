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    Ди Марцио: «Аталанта» сделала новое предложение по Миранчуку

    «Аталанта» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бергамаски направили московскому клубу новое предложение по трансферу футболиста. «Аталанта» ожидает получить ответ в ближайшие часы.

    Как сообщал Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.

    • Полузащитник сыграл в прошлом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    25.08.2020 23:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2296

      Гавроша 16 минут назад

      Неужели за него хоть чего заплатят?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18000

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Удачи Алексею. Чтоб всё сложилось.

      0
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