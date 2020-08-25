Ди Марцио: «Аталанта» сделала новое предложение по Миранчуку

Неужели за него хоть чего заплатят?
«Аталанта» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бергамаски направили московскому клубу новое предложение по трансферу футболиста. «Аталанта» ожидает получить ответ в ближайшие часы.
Как сообщал Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.
- Полузащитник сыграл в прошлом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
- Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.