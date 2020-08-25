РПЛ. Нобоа на 91-й минуте принес «Сочи» победу над «Тамбовом»

В стартовой игре 5-го тура «Тамбов» принимал в Саранске «Сочи».

Единственный мяч в добавленные к основному времени матча минуты забил полузащитник Кристиан Нобоа.

«Сочи» вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Тамбов» с единственной победой занимает 14-е место.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Тамбов (Тамбов) – Сочи (Сочи) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Нобоа, 90+1.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко (Килин, 46), Чуперка (Карасев, 65), Тетрашвили, Обухов (Панченко, 46), Костюков (Шляков, 78), Карапетян (Онугха, 68).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маммана, Мевля (Руденко, 82), Маргасов, Заика (Набиуллин, 82), Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Жоаозинью, Заболотный (Попов, 46; Миладинович, 72).

Предупреждения: Онугха, 79 – Маргасов, 34.

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