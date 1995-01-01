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    РПЛ. Нобоа на 91-й минуте принес «Сочи» победу над «Тамбовом»

    В стартовой игре 5-го тура «Тамбов» принимал в Саранске «Сочи».

    Единственный мяч в добавленные к основному времени матча минуты забил полузащитник Кристиан Нобоа.

    «Сочи» вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Тамбов» с единственной победой занимает 14-е место.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Тамбов – Сочи – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Нобоа, 90+1.

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко (Килин, 46), Чуперка (Карасев, 65), Тетрашвили, Обухов (Панченко, 46), Костюков (Шляков, 78), Карапетян (Онугха, 68).

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маммана, Мевля (Руденко, 82), Маргасов, Заика (Набиуллин, 82), Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Жоаозинью, Заболотный (Попов, 46; Миладинович, 72).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:30
    Комментарии59
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      Рейтинг: +2979

      Павелий 16 минут назад

      Тянут за уши подстилку Зенита!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1794

      sobaka120982 > Павелий 6 минут назад

      Ты с Бадуна что-ли???Иди дальше спи... игру вообще смотрел?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11218

      Garrincha58 > Павелий 6 минут назад

      это твой дряной язык тебя тянет в сортир

      2
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      ...
      Рейтинг: +2215

      vsespartak01 > Павелий 5 минут назад

      стадо пропилрных клонов вышло на ветку!подгоняемых клонами литейного !давай!удачного вечера!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +503

      ФК Пупсик > Павелий 5 минут назад

      Ты сам из под своего бойфренда не вылезай, а то осень скоро, замерзнешь!

      0
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      ...
      Рейтинг: +503

      ФК Пупсик > Garrincha58 4 минуты назад

      Так у тарасовских язык всегда из помойного корыта. Не удивляйся!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2215

      vsespartak01 > Garrincha58 2 минуты назад

      не будь похожим на алармоборатов и всяку вашу нечисть!ты же вроде не совсем такой как они!ваши нормальные ваще сюда уже не заходят!им же стыдно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      ФК Пупсик 18 минут назад

      Тарасовка бесится, значит день удался!

      1
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      Рейтинг: +2215

      vsespartak01 > ФК Пупсик 10 минут назад

      наминусовался пришел гадить?пнх собака драная!сколько же ваших нарисовалось?аларм stage кто у вас?литейный4 ваш трусливый дружок как и сами бомжеклоны!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +297

      Бывший спартаковец 21 минуту назад

      За мазутный отродий как стыдно!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8244

      BRO_football 23 минуты назад

      Ну всё, теперь РПЛ официально в заднице. 1 место - Зенит, 2 место - фарм-клуб Зенита.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      Бывший спартаковец 30 минут назад

      А тарасовку уже бомбить стало, видно срам из них попер! Ой, носы затыкай!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      Бывший спартаковец 30 минут назад

      Сочи круты, набоа красавец - вот что значит зенитовец!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1794

      sobaka120982 > Бывший спартаковец 24 минуты назад

      Зенитовец? Ты смешён))) он личность!!играющая у нас в Сочи!! А так то можно и назвать и динамовец и рубиновец

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +297

      Бывший спартаковец > sobaka120982 20 минут назад

      А при чем ты и сочи? Клона забыл сменить? На аву свою посмотри!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1794

      sobaka120982 > Бывший спартаковец 18 минут назад

      Да я просто живу в Сочи

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +297

      Бывший спартаковец > sobaka120982 2 минуты назад

      Ну если ты за Сочи, да еще с цска, то уж не за спартак надеюсь?

      Просто плюнь на поганую тарасовку, и все!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2278

      Гавроша 33 минуты назад

      Вот так тебе тарасовка, прямо в рыло - Сочи круче вашего мазутного проекта!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2135

      ziborock > Гавроша 9 минут назад

      Лишь бы не в опу как в зените любят!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +297

      Бывший спартаковец > ziborock 1 минуту назад

      А чего ты в каждой теме, ты же вроде за спартак?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7689

      alarm 41 минуту назад

      завтра волгоградский рапид отдерёт хряков - и всё ок)

      4
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      ...
      Рейтинг: +349

      Хейтер Аларм > alarm 34 минуты назад

      Аларм, когда ты на этом сайте появился? Просто чекнул пост 4летней давности, и никого - ни тебя, ни бората, ни гавроши, ни пуделя, ни всеспартак, вообщем, никого из нынешних персонажей нет)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2215

      vsespartak01 > Хейтер Аларм 24 минуты назад

      из-за этих тварей сейчас на сайте быдлам стоит бомжарский!до них ничего такого почти не было!а сейчас сплошной мрак!и банили раньше хорошо и админы общались с народом!а сейчас такое вот творится!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +297

      Бывший спартаковец > vsespartak01 19 минут назад

      Срам тебе!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2215

      vsespartak01 > Бывший спартаковец 13 минут назад

      иди домой!там ждут алармобораты!

      -1
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      Рейтинг: +7689

      alarm > Хейтер Аларм 4 минуты назад

      только за себя могу сказать. сперва ~10 лет на соккере, потом зае**ли их модеры (каждого из которых, по странному стечению обстоятельств, зовут педро гомесович дезеув), которые стали тереть каждый чих в адрес спартака.

      стало нельзя писать такие слова как "хряки", "дезеувы", "позор спартаку" и т.п. - сразу или троллинг или бан.

      прошлым летом конкретно закрутили гайки. я там написал, что если репрессии не прекратятся - валю наxep с соккера ровно 1 сентября, сразу после спартак-зенит. так и случилось.

      кстати, после моего объявления у меня отняли випку. под смешным предлогом "за публичное выражение желания покинуть ресурс" или что-то около того, дословно не вспомню.

      так что здесь я всего-лишь около года. надеюсь, развёрнуто ответил на заданный вопрос)

      1
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      ...
      Рейтинг: +2135

      ziborock > Хейтер Аларм 3 минуты назад

      Эти гомосеки всегда вместе ходят! С соккера пришли, их оттуда ссаными тряпками погнали!

      0
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      Рейтинг: +2387

      Питерский князь 56 минут назад

      Еще раз, зае.по.к!.
      Сочи сместил ГУНО!!!

      3
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      Рейтинг: +2215

      vsespartak01 > Питерский князь 49 минут назад

      пнх собака епана а не князь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1339

      Aston > Питерский князь 43 минуты назад

      Гумно у тебя и твоих клоунов-преспешников изо рта торчит,голубая лгбт активистка,питерский педокнязь

      3
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      ...
      Рейтинг: +2278

      Гавроша > Питерский князь 33 минуты назад

      Да не гумно сартак, а гуано!!!

      2
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      Рейтинг: +2387

      Питерский князь > Гавроша 28 минут назад

      Это, они раньше, с вверху срали. Теперь, полет закончен.
      Если повезет, козий арахис.
      =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +2387

      Питерский князь 56 минут назад

      ******, Сочи сместил гуно!
      =)))))

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