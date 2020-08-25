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  • РПЛ. Нобоа на 91-й минуте принес «Сочи» победу над «Тамбовом»

РПЛ. Нобоа на 91-й минуте принес «Сочи» победу над «Тамбовом»

25 августа 2020, 20:30
55

В стартовой игре 5-го тура «Тамбов» принимал в Саранске «Сочи».

Единственный мяч в добавленные к основному времени матча минуты забил полузащитник Кристиан Нобоа.

«Сочи» вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Тамбов» с единственной победой занимает 14-е место.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Тамбов (Тамбов) – Сочи (Сочи) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Нобоа, 90+1.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко (Килин, 46), Чуперка (Карасев, 65), Тетрашвили, Обухов (Панченко, 46), Костюков (Шляков, 78), Карапетян (Онугха, 68).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маммана, Мевля (Руденко, 82), Маргасов, Заика (Набиуллин, 82), Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Жоаозинью, Заболотный (Попов, 46; Миладинович, 72).

Предупреждения: Онугха, 79 – Маргасов, 34.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Тамбов Сочи
Комментарии (55)
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ААМ
1598376788
Вот вам и "Сочи"
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_Marqella_
1598376820
Нобоа топчик !!! Сочи с победой !!!
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sochi-2013
1598376835
Сочи нужен нападающий. Думается, что Ротенберг кого-нибудь прикупит. С победой!
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BRO_football
1598379221
Ну всё, теперь РПЛ официально в заднице. 1 место - Зенит, 2 место - фарм-клуб Зенита.
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Павелий
1598379641
Тянут за уши подстилку Зенита!
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portero
1598382025
прёт Сочам сказочно, так и чемпионами станут.... в игре так много брака, жесть такой футбол смотреть, на ровном месте ошибки футболистов просто необъяснимые... пеналь удивительно не поставили..... был повод.
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Hektor 84
1598393270
Нобоа играет по круче всей полузащиты синита. А его от туда выперли.
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RusPlan
1598399574
Одного не могу понять... Сочи на втором месте. Почему оренбург не на третьем? Газпром вы че але? Давайте к следущему туру оренбург в РПЛ!!! Весь газпром должен быть в ЛЧ!
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Spartak Piter
1598441785
Бедный Тамбов, проиграл СБГТ-2(второму филиалу ЛГБТ в РФ) Первый вы знаете кто)) Такие голубенькие чуваки в раздевалки любят чпокаться)
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zigbert
1598443492
Игра катилась к ничьей, вот тут и проявился талант Нобоа, который прочувствовал момент, выбежав из за спин защитников.
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