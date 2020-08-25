Магуайр признан виновным по всем пунктам уголовного дела

В Греции прошло заседание суда по уголовному делу в отношении защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

Как сообщает BBC, футболист был признан виновным в нанесении многочисленных телесных повреждениях, попытке взяточничества, насилии в отношении государственных служащих и сопротивлении аресту.

Брата игрока Джо Магуайра также признали виновным в нанесении побоев, насилии в отношении госслужащих и попытке подкупа должностных лиц.

Ранее сообщалось, что задержание Магуайра произошло утром 21 августа возле бара, где у него произошел конфликт с туристами из Англии.