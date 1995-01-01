Магуайр признан виновным по всем пунктам уголовного дела

Вроде футболисты,а ведут себя как боксеры или ммашники...Походу совсем мозг отсутствует.Одним словом- гопота.
В Греции прошло заседание суда по уголовному делу в отношении защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.
Как сообщает BBC, футболист был признан виновным в нанесении многочисленных телесных повреждениях, попытке взяточничества, насилии в отношении государственных служащих и сопротивлении аресту.
Брата игрока Джо Магуайра также признали виновным в нанесении побоев, насилии в отношении госслужащих и попытке подкупа должностных лиц.
Ранее сообщалось, что задержание Магуайра произошло утром 21 августа возле бара, где у него произошел конфликт с туристами из Англии.