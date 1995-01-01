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    Магуайр признан виновным по всем пунктам уголовного дела

    В Греции прошло заседание суда по уголовному делу в отношении защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

    Как сообщает BBC, футболист был признан виновным в нанесении многочисленных телесных повреждениях, попытке взяточничества, насилии в отношении государственных служащих и сопротивлении аресту.

    Брата игрока Джо Магуайра также признали виновным в нанесении побоев, насилии в отношении госслужащих и попытке подкупа должностных лиц.

    Ранее сообщалось, что задержание Магуайра произошло утром 21 августа возле бара, где у него произошел конфликт с туристами из Англии.

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    Источник: BBC

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2596

      mutabor0992 56 секунд назад

      Вроде футболисты,а ведут себя как боксеры или ммашники...Походу совсем мозг отсутствует.Одним словом- гопота.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2268

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Судя по набору статей парень закончил карьеру футболиста.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10427

      Cules2013 1 час назад

      хера се

      2
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