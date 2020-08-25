Глушаков: «Без команды – не то. Скучно»

Бывший футболист «Спартака» и «Ахмата» Денис Глушаков в инстаграме опубликовал фото с тренировки.

«Ударная работа каждый день. Но без команды – не то. Скучно. Только правильные эмоции и отношение к делу приведут к цели!» – написал Глушаков.

Глушаков – свободный агент.

Последним его клубом был «Ахмат».

По информации «РБ-Спорт», у хавбека есть предложение от «Химок». Также им интересуются в Китае и Катаре.