Глушаков: «Без команды – не то. Скучно»

Бывший футболист «Спартака» и «Ахмата» Денис Глушаков в инстаграме опубликовал фото с тренировки.
«Ударная работа каждый день. Но без команды – не то. Скучно. Только правильные эмоции и отношение к делу приведут к цели!» – написал Глушаков.
- Глушаков – свободный агент.
- Последним его клубом был «Ахмат».
- По информации «РБ-Спорт», у хавбека есть предложение от «Химок». Также им интересуются в Китае и Катаре.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Дениса Глушакова