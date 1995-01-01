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    Metaratings: «Краснодар» взбешен внезапным отказом «Зенита» от вратаря Адамова

    Администрация «Краснодара» взбешена тем, что «Зенит» в последний момент отказался от подписания контракта с вратарем Денисом Адамовым, пишет Metaratings. Личные условия с футболистом уже были согласованы.

    Более того, Адамов даже прилетал в Санкт-Петербург на медицинский осмотр, но «Зенит» решил не покупать игрока.

    Изначально «Краснодар» не хотел отпускать Адамова, но пошел навстречу самому футболисту, который желал поменять клуб.

    • Адамов – воспитанник «Краснодара».
    • За основную команду провел три матча.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии44
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    • ...
      Рейтинг: +1485

      ААМ 23 секунды назад

      А "Краснодар" как ведёт себя в подобных ситуациях?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41143

      portero 5 минут назад

      купи-продай дело такое, пока договор не подписан, нет никаких обязательств.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7878

      paracetamol 45 минут назад

      Нахр он нужен, у Зенита вратарей своих завались! И вообще, хозяин - барин!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8312

      ilichkadr > paracetamol 38 минут назад

      Ну, не завались. Лунь мне никогда не нравился, поскольку на выходах играть не умеет. Васютину уже 25, он ни одной полноценной игры не провёл. Одоевский, Рыбиков?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11884

      silver29 53 минуты назад

      Не понял причину бешенства, сами же не хотели отпускать, так надо эту ситуацию представить типа пошли вы бомжи лесом, не все в этом мире продается.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > silver29 38 минут назад

      Тебе там в зазеркалье твоём зашибись наверно ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +11884

      silver29 > пьяныйхоровод 36 минут назад

      О чем ты ? мне не известны твои грезы в дурке и не навязывай свои глюки.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > silver29 27 минут назад

      П.и.з.д.е.ц. ты бамбук ))))) Аж оловяный по самые не хочу ))))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +11884

      silver29 > пьяныйхоровод 24 минуты назад

      бамбук у тебя в штанишках ))) опе.здыш ты занюханный.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > silver29 23 минуты назад

      Когда ты свой нос мне в штаны сунуть , а любознательный ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11884

      silver29 > пьяныйхоровод 21 минуту назад

      Да ты лошок нос от ман.авошек отличить не можешь, а туда же с советами, вытряхни попутчиков )))

      0
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      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > silver29 19 минут назад

      Ты не венеролог часом ? Коли так твоя профессия тебя совсем не отпускает .

      0
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      ...
      Рейтинг: +11884

      silver29 > пьяныйхоровод 17 минут назад

      просто обхожу стороной обоссанных бомжей, ну такое вот воспитание

      0
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      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > silver29 11 минут назад

      Я свинарник вообще никогда не посещал .
      Ты тайной то поделись : с чего ты знаешь что там у других людей в штанах ? Уж не ********* ли с тобою делятся секретами ?

      0
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      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Пляяяяяяяяяя ! Ну тут вообще "хэ" поймёшь, покупаешь- плохо (ослабляет конкурэнтов) , не покупаешь - опять не угодил. Вы там определитесь уже .

      1
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      Рейтинг: +1235

      LOKOfanatik19 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Что тут понимать, игрок сам хотел в зенит и сенит настаивал, решил отпустить, но тут болты.... или ты тупой ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > LOKOfanatik19 1 час назад

      Ты вообще читаешь что написано мною ? Или с ходу гавкаешь( потом типа разберёмся).

      2
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      ...
      Рейтинг: +7878

      paracetamol > LOKOfanatik19 46 минут назад

      В Зенит много кто хотят, да мало попадают!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11884

      silver29 > paracetamol 37 минут назад

      Давай не будем преувеличивать, не в сенит, а в ведомость на зарплату.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1235

      LOKOfanatik19 > пьяныйхоровод 28 минут назад

      Я прочел и увидел, ты говоришь с высока на всех. Я тебе сказал явную причину гнева. А не вот твое гавно. Тупой.

      2
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      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > LOKOfanatik19 26 минут назад

      Ещё один .

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      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > LOKOfanatik19 24 минуты назад

      Ты негодуешь как администрация Краснодара .

      0
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      Рейтинг: +1235

      LOKOfanatik19 > пьяныйхоровод 23 минуты назад

      НУ тупой, тупым) Хотя бы в этой колонке.

      1
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      Рейтинг: +11884

      silver29 > LOKOfanatik19 22 минуты назад

      Не утруждай себя объяснениями со всякими чмонарями, этот п.идор накрученный гавнюк одноклеточный )))

      1
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      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > LOKOfanatik19 21 минуту назад

      Тупой , тупой . Только не плакай.

      0
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      Рейтинг: +1235

      LOKOfanatik19 > silver29 17 минут назад

      Спасибо. что просвятил ))) +

      2
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      Рейтинг: +1235

      LOKOfanatik19 > пьяныйхоровод 15 минут назад

      Ахаха если за плач считать, то, что я называю тебя тупым ))) Логика просто Ломоносов) Не трогаю говно больше, не будет вонять )

      1
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      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > LOKOfanatik19 8 минут назад

      А Ломоносов - эталон логического мышления ?

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      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > LOKOfanatik19 6 минут назад

      Кстати в слове плачь буковку пропустил (случайно ли) . Семипядный в лбу ты наш .

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      Рейтинг: +1235

      LOKOfanatik19 > пьяныйхоровод 4 минуты назад

      и ты буквы пропускаешь... Я же говорю тупой. Отстань Тупой. Тебе тут не рады.

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      Рейтинг: +1235

      LOKOfanatik19 > пьяныйхоровод 2 минуты назад

      Иди На**й, ты реально тупой ублюдок... Иди лечись. Во лбу пятнышко Б*я

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      Рейтинг: +8312

      ilichkadr 1 час назад

      Дыма без огня не бывает. Видимо что-то по ходу всплыло, что заставило клуб отказаться от покупки..

      2
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      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > ilichkadr 1 час назад

      Кстати после медосмотра. Может наука что выявила , то о чём продавцы постеснялась сказать .

      0
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      Рейтинг: +8312

      ilichkadr > пьяныйхоровод 1 час назад

      У меня тоже подобные подозрения. Хватит в очередной раз на грабли наступать. Сначала Маркизио, потом Малком, а здесь вратарь, который должен выйти на поле прямо сейчас.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21435

      пьяныйхоровод > ilichkadr 57 минут назад

      А че Малком ? Побездельничал сперва, но сейчас то выдаёт на гора . А Маркизио просто хитрожопый тип .

      2
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      Рейтинг: +8312

      ilichkadr > пьяныйхоровод 44 минуты назад

      Ну, против Малкома ничего не имею и не имел, поскольку всегда верил и верю в бразильцев. Рано и поздно эти ребята заиграют. По мне, на месте руководства и от Халка бы не отказался. А вот с вратарём на перспективу стрёмно, ибо нужен готовый, так сказать с корабля на бал.

      1
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      Рейтинг: +3881

      морозз 1 час назад

      Психологическая атака Бомжей на Краснодар, бомжи они такие!

      2
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      Рейтинг: +766

      кто там 1 час назад

      ибо нечего с бзенитом дела вести.

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      Рейтинг: +1730

      Евгений Агеев 1 час назад

      Интересно как это? Лучше бы видео приложили как кто то бегает по офису и кричит. Или каким образом проявилась эта взбешенность?

      2
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      Рейтинг: +2159

      Semenycch 1 час назад

      Отказ от покупки? Очень будет интересно почитать объяснения.

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