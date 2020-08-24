Metaratings: «Краснодар» взбешен внезапным отказом «Зенита» от вратаря Адамова

Администрация «Краснодара» взбешена тем, что «Зенит» в последний момент отказался от подписания контракта с вратарем Денисом Адамовым, пишет Metaratings. Личные условия с футболистом уже были согласованы.
Более того, Адамов даже прилетал в Санкт-Петербург на медицинский осмотр, но «Зенит» решил не покупать игрока.
Изначально «Краснодар» не хотел отпускать Адамова, но пошел навстречу самому футболисту, который желал поменять клуб.
- Адамов – воспитанник «Краснодара».
- За основную команду провел три матча.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
Источник: Metaratings