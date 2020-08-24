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  • Metaratings: «Краснодар» взбешен внезапным отказом «Зенита» от вратаря Адамова

Metaratings: «Краснодар» взбешен внезапным отказом «Зенита» от вратаря Адамова

24 августа 2020, 16:25
58

Администрация «Краснодара» взбешена тем, что «Зенит» в последний момент отказался от подписания контракта с вратарем Денисом Адамовым, пишет Metaratings. Личные условия с футболистом уже были согласованы.

Более того, Адамов даже прилетал в Санкт-Петербург на медицинский осмотр, но «Зенит» решил не покупать игрока.

Изначально «Краснодар» не хотел отпускать Адамова, но пошел навстречу самому футболисту, который желал поменять клуб.

  • Адамов – воспитанник «Краснодара».
  • За основную команду провел три матча.
  • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Адамов Денис
Комментарии (58)
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Хейтер Аларм
1598275988
Лучше б они бешеными на поле были. А то играют, как пассивные коровы
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морозз
1598279056
Психологическая атака Бомжей на Краснодар, бомжи они такие!
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ilichkadr
1598280325
Дыма без огня не бывает. Видимо что-то по ходу всплыло, что заставило клуб отказаться от покупки..
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paracetamol
1598281854
Нахр он нужен, у Зенита вратарей своих завались! И вообще, хозяин - барин!
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portero
1598284224
купи-продай дело такое, пока договор не подписан, нет никаких обязательств.
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житель СПб
1598287072
Похоже, что здравый смысл у Зенита возобладал. Отлично! Ну а то, что Краснодару это не понравилось - это только его проблемы.
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BRO_football
1598289118
Что значит взбешён? Краснодар как будто первый год в футболе. Обычное дело. До последнего момента никто не знает будет ли подписан контракт, даже если футболист прошёл медосмотр. Случится может всё что угодно, любые причины могут быть поводом для отказа. Тем более, если сам Краснодар не хотел отпускать Адамова, то в чём проблема?
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irosquemooreag
1598301622
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Mariner
1598316532
Видать товар был бракованный )))
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paracetamol
1598337075
Инвалида, наверно, хотят подсунуть, как Зенит свинкам. Но фокус не пройдет, у Зенита своя спецслужба имеется!
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