«Проснулся вот так»: Левандовски опубликовал фото с кубком ЛЧ в кровати

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выложил в инстаграме совместную фотографию с кубком Лиги чемпионов.
Поляк сфотографировался с трофеем, который лежит в кровати рядом с ним.
«Проснулся вот так», – подписал футболист снимок.
- Левандовски стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша ЛЧ.
- Кроме того, форвард «Баварии» – первый футболист, выигравший требл и ставший лучшим бомбардиром в каждом турнире.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Роберта Левандовски