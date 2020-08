Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов по итогам сезона-2019/20.

На счету форварда 15 голов. У ближайшего преследователя Эрлинга Холанда из «Боруссии» – 10 мячей.

Левандовски впервые выиграл Лигу чемпионов в своей карьере.

Best 9 in the . RT if you agree. @lewy_official #MiaSanChampions pic.twitter.com/A6soI2FOkK