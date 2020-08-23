Экс-селекционер «Локомотива» Тищенко: «Кварацхелии в клубе сказали: «Бери сумку, и чтоб утром тебя не было»

Виктор Тищенко, бывший селекционер «Локомотива», объяснил уход из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии. Сейчас он в «Рубине».

«Сначала Кварацхелию отдали в «Локомотив» бесплатно. Даже зарплату ему платил его агент. Потом его хотели ещe на год оставить на тех же условиях — лишь бы работал с Сeминым. Но новое руководство, видимо, подумало что-то нехорошее, и к Хвиче обратился Андрей Лосюк (отвечает в «Локомотиве» за иностранный рынок – прим. «Бомбардира»): предложил подписать новый контракт за спиной Юрия Сeмина и агентов. Хвича отказался и услышал: «Тогда бери сумку, и чтоб утром тебя не было».

В клубе пошли разговоры: «Ничего страшного. У нас и в молодeжке такие есть». А таких не было. Не только в «Локомотиве». Мне Владимир Гуцаев говорил: «В Грузии лет сорок не рождалось таких талантов, как Хвича», – сказал Тищенко.