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    Экс-селекционер «Локомотива» Тищенко: «Кварацхелии в клубе сказали: «Бери сумку, и чтоб утром тебя не было»

    Виктор Тищенко, бывший селекционер «Локомотива», объяснил уход из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии. Сейчас он в «Рубине».

    «Сначала Кварацхелию отдали в «Локомотив» бесплатно. Даже зарплату ему платил его агент. Потом его хотели ещe на год оставить на тех же условиях — лишь бы работал с Сeминым. Но новое руководство, видимо, подумало что-то нехорошее, и к Хвиче обратился Андрей Лосюк (отвечает в «Локомотиве» за иностранный рынок – прим. «Бомбардира»): предложил подписать новый контракт за спиной Юрия Сeмина и агентов. Хвича отказался и услышал: «Тогда бери сумку, и чтоб утром тебя не было».

    В клубе пошли разговоры: «Ничего страшного. У нас и в молодeжке такие есть». А таких не было. Не только в «Локомотиве». Мне Владимир Гуцаев говорил: «В Грузии лет сорок не рождалось таких талантов, как Хвича», – сказал Тищенко.

    • Кварацхелия стоит на рынке 4 миллиона евро.
    • Он был в «Локомотиве» в прошлом году.
    • Игрока привлекают в сборную Грузии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии14
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      Рейтинг: +362

      Фанат Рубина 4 минуты назад

      ну а теперь если хотите вернуть выкладывайте рубин млн 30 евро.. не меньше..

      0
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      Рейтинг: +1337

      PAREVG. 20 минут назад

      На матче полное интервью, а бомбардир, как всегда раздробил на несколько частей, да и те, не все напечатал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6398

      JTherry > PAREVG. 15 минут назад

      Бомбардир вообще ничего не пишет, занимается тупой перепечаткой статей из других источников СМИ и сбором сплетен на тему "зина-чемпионка"))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6398

      JTherry 1 час назад

      некрасиво в локо расстались с Хвичей, а теперь близок локоток, а не укусишь...

      3
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      ...
      Рейтинг: +553

      balam > JTherry 35 минут назад

      а с кем красиво?только с жабой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3015

      Cleaner 1 час назад

      Руководители Локо жлобьё.

      3
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      Рейтинг: +11752

      silver29 2 часа назад

      Может они его с кикнадзе перепутали, вот уж кому надо собрать сумку и свалить до утра.

      7
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      Рейтинг: +7849

      paracetamol 2 часа назад

      Все эти грузины - туфта, вымысел агентов. На поле проку мало. Да, бегут, да обводят, а результат - с гулькин член!

      1
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      Рейтинг: +11752

      silver29 > paracetamol 1 час назад

      как ни странно ты прав, не припомню ни одного реально чего-то достигшего, только подающие надежды, у нас такой был ананидзе 12 лет лавку полировал и все перспективным числился, тоже с вещами отправили на вечерний поезд.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3840

      sochi-2013 > silver29 1 час назад

      А еще были Чевадзе и Сулаквелидзе. Так что не все ананидзе

      2
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      Рейтинг: +2167

      vsespartak01 > sochi-2013 1 час назад

      и кипиани и шенгелия!и динамо тбилиси-обладатели кубка обладателей кубков!

      2
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      Рейтинг: +362

      Фанат Рубина > silver29 3 минуты назад

      Хвича уже сейчас сильнее любого игрока из твоего свинарника

      0
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      Рейтинг: +2253

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Давно понятно, что шайке кикнадзе футбол в принципе не интересен. И вся их деятельность заточена под распил госбабла, башляемого через РЖД. Жаль Семина и болельщиков Локомотива

      8
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      Рейтинг: +7849

      paracetamol > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Это точно, согласен! А жаль, хорошая была команда, титулы выигрывала, с Зенитом соперничала...

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