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  • Экс-селекционер «Локомотива» Тищенко: «Кварацхелии в клубе сказали: «Бери сумку, и чтоб утром тебя не было»

Экс-селекционер «Локомотива» Тищенко: «Кварацхелии в клубе сказали: «Бери сумку, и чтоб утром тебя не было»

23 августа 2020, 10:26
11

Виктор Тищенко, бывший селекционер «Локомотива», объяснил уход из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии. Сейчас он в «Рубине».

«Сначала Кварацхелию отдали в «Локомотив» бесплатно. Даже зарплату ему платил его агент. Потом его хотели ещe на год оставить на тех же условиях — лишь бы работал с Сeминым. Но новое руководство, видимо, подумало что-то нехорошее, и к Хвиче обратился Андрей Лосюк (отвечает в «Локомотиве» за иностранный рынок – прим. «Бомбардира»): предложил подписать новый контракт за спиной Юрия Сeмина и агентов. Хвича отказался и услышал: «Тогда бери сумку, и чтоб утром тебя не было».

В клубе пошли разговоры: «Ничего страшного. У нас и в молодeжке такие есть». А таких не было. Не только в «Локомотиве». Мне Владимир Гуцаев говорил: «В Грузии лет сорок не рождалось таких талантов, как Хвича», – сказал Тищенко.

  • Кварацхелия стоит на рынке 4 миллиона евро.
  • Он был в «Локомотиве» в прошлом году.
  • Игрока привлекают в сборную Грузии.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (11)
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Ганнибал Лектор
1598167949
Давно понятно, что шайке кикнадзе футбол в принципе не интересен. И вся их деятельность заточена под распил госбабла, башляемого через РЖД. Жаль Семина и болельщиков Локомотива
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paracetamol
1598168971
Все эти грузины - туфта, вымысел агентов. На поле проку мало. Да, бегут, да обводят, а результат - с гулькин член!
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JTherry
1598172813
некрасиво в локо расстались с Хвичей, а теперь близок локоток, а не укусишь...
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PAREVG.
1598175463
На матче полное интервью, а бомбардир, как всегда раздробил на несколько частей, да и те, не все напечатал.
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моэм
1598181092
Честно говоря я мало верю людям очерняющим контору откуда их уволили … проще говоря дали пинка …. вот если бы это сказал сам Хвича , тогда другое дело.
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