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    Понсе: «Российский футбол не уступает ведущим европейским лигам»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался об уровне российской Премьер-лиги.

    – Ты поиграл в Италии, Испании, Франции и Греции. Чем отличается жизнь в России?

    – Большой разницы не чувствую. Российский футбол, особенно в дерби, ни по атмосфере, ни по уровню игры не уступает ведущим европейским лигам.

    Если говорить про быт, то все жалуются на пробки, но сейчас я живу ближе к стадиону и не трачу много времени на дорогу. Вот к дорожным указателям на кириллице не привык. Иногда они приводили меня непонятно куда.

    • Аргентинец выступает за «Спартак» с прошлого лета.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • В активе Понсе 13 голов и один ассист в 37 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2526

      Axe111 1 час назад

      Пфф надо же такое выкакать

      0
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      Рейтинг: +2316

      rash1959 1 час назад

      Слушай, Понсе, не уподобляйся питерским словоблудам о нашей "суперлиге". Ёжику ясно, что теперешняя лига - дно. Твоё дело играть и побольше забивать, говорить слова - это не твоё.

      0
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      Рейтинг: -82

      Nariman27 1 час назад

      ну а как же зинет русская бавария, а азмунка с зюпой это левандовски и гнабри))

      1
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      Рейтинг: +127

      Отчим_Бората > Nariman27 1 час назад

      .... Не думаю, что Левандовски пердолит Гнабри....

      2
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      Рейтинг: +14395

      vka1970 1 час назад

      Очередные еврокубки и очередной обсёр в них в виде последнего места в группе.Вот такой он уровень нашего чемпа.

      1
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      Рейтинг: +319

      klimovich 2 часа назад

      Зенит и Локомотив скоро подтвердят.

      0
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      Рейтинг: +7482

      alarm 2 часа назад

      позор спартаку!

      -2
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      Рейтинг: +303

      Хейтер Аларм > alarm 2 часа назад

      Позор голубкам Аларму и Борату! Но особенно не повезло отчиму Бората, бедняге такой непутевый пасынок попался, что хоть под землю провались!

      4
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      Рейтинг: +127

      Отчим_Бората > Хейтер Аларм 1 час назад

      .... Спасибо, дружище, за тёплые слова.... Родственников, как говорится, не выбирают....

      1
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      Рейтинг: +127

      Отчим_Бората > Хейтер Аларм 1 час назад

      .... А теперь ради раз бери, кто ущербнее- пасынок или зятек новоиспеченный

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      Рейтинг: +708

      Олег1204 2 часа назад

      Суди по прошлым еврокубкам, чемпионат Греции сильнее

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      Рейтинг: +303

      Хейтер Аларм > Олег1204 1 час назад

      В таком случае наш чемпионат слабее чемпионатов Румынии, Швеции и Кипра

      0
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