Понсе: «Российский футбол не уступает ведущим европейским лигам»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался об уровне российской Премьер-лиги.
– Ты поиграл в Италии, Испании, Франции и Греции. Чем отличается жизнь в России?
– Большой разницы не чувствую. Российский футбол, особенно в дерби, ни по атмосфере, ни по уровню игры не уступает ведущим европейским лигам.
Если говорить про быт, то все жалуются на пробки, но сейчас я живу ближе к стадиону и не трачу много времени на дорогу. Вот к дорожным указателям на кириллице не привык. Иногда они приводили меня непонятно куда.
- Аргентинец выступает за «Спартак» с прошлого лета.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- В активе Понсе 13 голов и один ассист в 37 матчах.
Источник: Официальный сайт «Спартака»