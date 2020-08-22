Понсе: «Российский футбол не уступает ведущим европейским лигам»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался об уровне российской Премьер-лиги.

– Ты поиграл в Италии, Испании, Франции и Греции. Чем отличается жизнь в России?

– Большой разницы не чувствую. Российский футбол, особенно в дерби, ни по атмосфере, ни по уровню игры не уступает ведущим европейским лигам.

Если говорить про быт, то все жалуются на пробки, но сейчас я живу ближе к стадиону и не трачу много времени на дорогу. Вот к дорожным указателям на кириллице не привык. Иногда они приводили меня непонятно куда.