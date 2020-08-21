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  • Андрей Мостовой: «Большая проблема, что школы обращают внимание прежде всего на рост и другие физические данные. В ЦСКА я не проходил из-за этого»

Андрей Мостовой: «Большая проблема, что школы обращают внимание прежде всего на рост и другие физические данные. В ЦСКА я не проходил из-за этого»

21 августа 2020, 22:59
4

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой раскрыл проблему футбольного образования в России. Он считает неправильным, что школы смотрят на антропометрические показатели.

– В каком вообще возрасте вы решили, что профессиональный футбол – это то, что вам нужно?

– Мне было лет шесть, и троюродный брат увидел объявление в газете, что идет набор в школу ЦСКА, а мы жили как раз недалеко от нее. Он рассказал об этом моим родителям, и мы решили попробовать.

Был большой просмотр, сто или двести детей, взяли совсем немного. Не знаю, как они отбирали нас, но я прошел. С этого все и началось – мне футбол сразу понравился.

– Из школы ЦСКА вам пришлось уйти из-за антропометрических показателей?

– Да, это был такой возраст, 13-14 лет, когда кто-то раньше начинает расти, кто-то позже. Я оказался среди вторых. И так всегда был небольшого роста, а там вообще была огромная пропасть между мной и сверстниками.

Когда рядом ставили, казалось, у нас несколько лет разницы. На поле это тоже было заметно – вроде всегда скорость была моим огоньком, а тут я медленнее всех бежал.

Видимо, в ЦСКА в тот момент акцент был больше сделан на физику, и я не проходил по этим показателям. Тогда я точно так же пришел на просмотр в «Локомотив», и меня взяли. Там не смотрели на физические данные, хотели мышление, технику.

– Как вы думаете, это серьезная проблема для российского футбола – то, что во многих футбольных школах обращают внимание прежде всего на физиологическое состояние детей?

– Конечно, большая проблема. То, что во мне не увидел ЦСКА, увидел «Локомотив». Если бы этого не произошло, может, я и не стал бы футболистом.

Если не ошибаюсь, директор академии долгое время провел на стажировках в Испании – возможно, это и помогло. Там на это особенно не смотрят.

  • Мостовой – уроженец Омска.
  • Рынок оценивает игрока в 2 миллиона евро.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Мостовой Андрей
Комментарии (4)
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Spirit_78
1598049969
Удачи Андрею! Пусть воспользуется предоставляемыми шансами как следует.
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vladimir-7
1598072329
А.Мостовой, не расстраивайся, зато ты можешь быть президентом РФ или министром обороны РФ, там карлики в почете и ума не надо. Один сказки рассказывает, а другой читает текст, который ему напишет Генштаб.
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portero
1598078564
Это еще и небольшое количество школ где мальчишки могут заниматься, а детским тренерам нужно дать результат, потому такой тупой отбор. Респект Локо!
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zigbert
1598106587
Таких случаев очень много. Тем более в раннем возрасте трудно определить что из него выйдет.
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