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    Андрей Мостовой: «Большая проблема, что школы обращают внимание прежде всего на рост и другие физические данные. В ЦСКА я не проходил из-за этого»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой раскрыл проблему футбольного образования в России. Он считает неправильным, что школы смотрят на антропометрические показатели.

    – В каком вообще возрасте вы решили, что профессиональный футбол – это то, что вам нужно?

    – Мне было лет шесть, и троюродный брат увидел объявление в газете, что идет набор в школу ЦСКА, а мы жили как раз недалеко от нее. Он рассказал об этом моим родителям, и мы решили попробовать.

    Был большой просмотр, сто или двести детей, взяли совсем немного. Не знаю, как они отбирали нас, но я прошел. С этого все и началось – мне футбол сразу понравился.

    – Из школы ЦСКА вам пришлось уйти из-за антропометрических показателей?

    – Да, это был такой возраст, 13-14 лет, когда кто-то раньше начинает расти, кто-то позже. Я оказался среди вторых. И так всегда был небольшого роста, а там вообще была огромная пропасть между мной и сверстниками.

    Когда рядом ставили, казалось, у нас несколько лет разницы. На поле это тоже было заметно – вроде всегда скорость была моим огоньком, а тут я медленнее всех бежал.

    Видимо, в ЦСКА в тот момент акцент был больше сделан на физику, и я не проходил по этим показателям. Тогда я точно так же пришел на просмотр в «Локомотив», и меня взяли. Там не смотрели на физические данные, хотели мышление, технику.

    – Как вы думаете, это серьезная проблема для российского футбола – то, что во многих футбольных школах обращают внимание прежде всего на физиологическое состояние детей?

    – Конечно, большая проблема. То, что во мне не увидел ЦСКА, увидел «Локомотив». Если бы этого не произошло, может, я и не стал бы футболистом.

    Если не ошибаюсь, директор академии долгое время провел на стажировках в Испании – возможно, это и помогло. Там на это особенно не смотрят.

    • Мостовой – уроженец Омска.
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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    21.08.2020 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7475

      alarm 19 минут назад

      скоро хрякам будет трёшки класть — а те визжать!

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