Андрей Мостовой: «Большая проблема, что школы обращают внимание прежде всего на рост и другие физические данные. В ЦСКА я не проходил из-за этого»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой раскрыл проблему футбольного образования в России. Он считает неправильным, что школы смотрят на антропометрические показатели.

– В каком вообще возрасте вы решили, что профессиональный футбол – это то, что вам нужно?

– Мне было лет шесть, и троюродный брат увидел объявление в газете, что идет набор в школу ЦСКА, а мы жили как раз недалеко от нее. Он рассказал об этом моим родителям, и мы решили попробовать.

Был большой просмотр, сто или двести детей, взяли совсем немного. Не знаю, как они отбирали нас, но я прошел. С этого все и началось – мне футбол сразу понравился.

– Из школы ЦСКА вам пришлось уйти из-за антропометрических показателей?

– Да, это был такой возраст, 13-14 лет, когда кто-то раньше начинает расти, кто-то позже. Я оказался среди вторых. И так всегда был небольшого роста, а там вообще была огромная пропасть между мной и сверстниками.

Когда рядом ставили, казалось, у нас несколько лет разницы. На поле это тоже было заметно – вроде всегда скорость была моим огоньком, а тут я медленнее всех бежал.

Видимо, в ЦСКА в тот момент акцент был больше сделан на физику, и я не проходил по этим показателям. Тогда я точно так же пришел на просмотр в «Локомотив», и меня взяли. Там не смотрели на физические данные, хотели мышление, технику.

– Как вы думаете, это серьезная проблема для российского футбола – то, что во многих футбольных школах обращают внимание прежде всего на физиологическое состояние детей?

– Конечно, большая проблема. То, что во мне не увидел ЦСКА, увидел «Локомотив». Если бы этого не произошло, может, я и не стал бы футболистом.

Если не ошибаюсь, директор академии долгое время провел на стажировках в Испании – возможно, это и помогло. Там на это особенно не смотрят.