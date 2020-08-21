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Куман: «Месси должен закончить карьеру в «Барселоне»

21 августа 2020, 12:59
8

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

«На месте Месси или любого игрока «Барсы», я бы тоже был разбит после поражения со счетом 2:8. Я много общаюсь с Пепом Гвардиолой, и он рассказывал, что работать с Месси – это прекрасно. У него характер чемпиона. Если он не выигрывает, то его это злит.

Я должен убедиться в том, что он чувствует себя важным. Уверен, он должен закончить карьеру здесь, потому что он – это «Барселона», а «Барселона» – это Месси», – сказал Куман.

  • В четверг состоялась встреча Месси и нового главного тренера каталонцев.
  • По информации RAC1, стороны обсуждали будущее аргентинца на «Камп Ноу» и тот дал понять, что склоняется к уходу из клуба.

Источник: NOS
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Куман Рональд
Комментарии (8)
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САНЁК17
1598007760
Месси это Барса,на счет этого вес мир знает
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neveldomha
1598012465
Вечного Месси не существует.
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panmon
1598014600
правильно! здесь... и сейчас
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Александр52
1598032848
Куман, и все остальные, хватит раньше времени хоронить Месси. Мы смотрим футбол не из-за клуба, не из-за Барсы, а исключительно из-за Месси. Барса пусть хоть сдохнет, вы же не помните, за кого играл Пеле и тех с кем он играл. И не надо гадать как он проявит себя в другом клубе. Он ещё не сказал своего последнего слова.
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Dizayner
1598035824
если уходить то только в юве, напару с кришем попылить, динарко удар хватит тогда))
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