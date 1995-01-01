Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Куман: «Месси должен закончить карьеру в «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

    «На месте Месси или любого игрока «Барсы», я бы тоже был разбит после поражения со счетом 2:8. Я много общаюсь с Пепом Гвардиолой, и он рассказывал, что работать с Месси – это прекрасно. У него характер чемпиона. Если он не выигрывает, то его это злит.

    Я должен убедиться в том, что он чувствует себя важным. Уверен, он должен закончить карьеру здесь, потому что он – это «Барселона», а «Барселона» – это Месси», – сказал Куман.

    • В четверг состоялась встреча Месси и нового главного тренера каталонцев.
    • По информации RAC1, стороны обсуждали будущее аргентинца на «Камп Ноу» и тот дал понять, что склоняется к уходу из клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: NOS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +842

      САНЁК17 1 час назад

      Месси это Барса,на счет этого вес мир знает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2104

      Гавроша 1 час назад

      Кому он сейчас нужен?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2184

      Snek > Гавроша 1 час назад

      Так-то Сити готов крупно раскошелиться, чтобы получить Месси.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +657

      OBOLEV > Snek 1 час назад

      Кто тебе это сказал ? Это все фейки) Учитесь отделять шолуху от семечек

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78573
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru