Куман: «Месси должен закончить карьеру в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

«На месте Месси или любого игрока «Барсы», я бы тоже был разбит после поражения со счетом 2:8. Я много общаюсь с Пепом Гвардиолой, и он рассказывал, что работать с Месси – это прекрасно. У него характер чемпиона. Если он не выигрывает, то его это злит.

Я должен убедиться в том, что он чувствует себя важным. Уверен, он должен закончить карьеру здесь, потому что он – это «Барселона», а «Барселона» – это Месси», – сказал Куман.