Шишкин – о возможном «сливе» Карреры из «Спартака»: «Глупость какая-то. Я просто не понимаю, как можно играть вполсилы»

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин не верит, что футболисты московского клуба могли форсировать увольнение Массимо Карреры из клуба.

«Слив Карреры? Я просто не понимаю, как можно играть вполсилы. Ну во дворе это еще ладно, но не в официальном матче. Как это вообще? Забить в свои ворота, что ли? Как это возможно?

Тренер тренером, а ты еще за свое имя играешь, за свои успехи. Глупость какая-то», – заявил бывший игрок сборной России.