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    Шишкин – о возможном «сливе» Карреры из «Спартака»: «Глупость какая-то. Я просто не понимаю, как можно играть вполсилы»

    Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин не верит, что футболисты московского клуба могли форсировать увольнение Массимо Карреры из клуба.

    «Слив Карреры? Я просто не понимаю, как можно играть вполсилы. Ну во дворе это еще ладно, но не в официальном матче. Как это вообще? Забить в свои ворота, что ли? Как это возможно?

    Тренер тренером, а ты еще за свое имя играешь, за свои успехи. Глупость какая-то», – заявил бывший игрок сборной России.

    • Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
    • Под его руководством команда выиграла чемпионат России и Суперкубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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