Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Яя Туре: «Гвардиола должен был взять Лигу чемпионов с тем бюджетом, который он получает каждый год»

    Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре оценил работу Хосепа Гвардиолы в английском клубе.

    «Если бы он возглавлял «Барселону» или «Реал», то у него точно были бы проблемы, учитывая огромные расходы на трансферы. Руководство должно решить, что делать с Гвардиолой.

    Гвардиола – тренер топ-уровня. Как и Юрген Клопп и Зинедин Зидан. Я знаю «Сити»: они могут позволить себе того тренера, которого захотят, потому что, как все знают, у них есть деньги на это.

    Кто-то говорит, что Пеп пришел в «Сити» только ради победы в АПЛ. Не стоит обманывать себя, потому что он должен был взять Лигу чемпионов с тем бюджетом, который он получает каждый год», – заявил Туре.

    • При Гвардиоле «Манчестер Сити» не может пройти дальше 1/4 финала Лиги чемпионов.
    • Испанец тренирует клуб с 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78573
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru