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  • Яя Туре: «Гвардиола должен был взять Лигу чемпионов с тем бюджетом, который он получает каждый год»

Яя Туре: «Гвардиола должен был взять Лигу чемпионов с тем бюджетом, который он получает каждый год»

21 августа 2020, 10:22
2

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре оценил работу Хосепа Гвардиолы в английском клубе.

«Если бы он возглавлял «Барселону» или «Реал», то у него точно были бы проблемы, учитывая огромные расходы на трансферы. Руководство должно решить, что делать с Гвардиолой.

Гвардиола – тренер топ-уровня. Как и Юрген Клопп и Зинедин Зидан. Я знаю «Сити»: они могут позволить себе того тренера, которого захотят, потому что, как все знают, у них есть деньги на это.

Кто-то говорит, что Пеп пришел в «Сити» только ради победы в АПЛ. Не стоит обманывать себя, потому что он должен был взять Лигу чемпионов с тем бюджетом, который он получает каждый год», – заявил Туре.

  • При Гвардиоле «Манчестер Сити» не может пройти дальше 1/4 финала Лиги чемпионов.
  • Испанец тренирует клуб с 2016 года.

Источник: Daily Mail
Лига чемпионов Манчестер Сити Туре Яя Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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Hektor 84
1598003761
А если бы у тебя был агент который меньше трепется и лезет в дела команды то ты и играл бы по чаще и трофеев больше выиграл бы.
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OBOLEV
1598005927
А нига в принципе то прав ) Сити и в правду тратит очень много и скупает все что блестит. Хотя и до Пепа бабки тратили но у клуба не было стиля. Сейчас и стиль появился и объективно по именам одна из 3х самых сильных команд мира
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