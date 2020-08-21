Яя Туре: «Гвардиола должен был взять Лигу чемпионов с тем бюджетом, который он получает каждый год»

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре оценил работу Хосепа Гвардиолы в английском клубе.

«Если бы он возглавлял «Барселону» или «Реал», то у него точно были бы проблемы, учитывая огромные расходы на трансферы. Руководство должно решить, что делать с Гвардиолой.

Гвардиола – тренер топ-уровня. Как и Юрген Клопп и Зинедин Зидан. Я знаю «Сити»: они могут позволить себе того тренера, которого захотят, потому что, как все знают, у них есть деньги на это.

Кто-то говорит, что Пеп пришел в «Сити» только ради победы в АПЛ. Не стоит обманывать себя, потому что он должен был взять Лигу чемпионов с тем бюджетом, который он получает каждый год», – заявил Туре.