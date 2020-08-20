Шунин: «Эйфории после семи очков за три тура у «Динамо» нет»

Капитан «Динамо» Антон Шунин оценил старт команды в РПЛ. Она после трех туров занимает в таблице второе место.

«Главное — набирать очки. С «Ростовом» вся команда играла просто отлично: организованно действовали в обороне, быстро выходили в атаку. Никакой эйфории нет — через несколько дней у нас очень важный выезд в Тулу.

Никола Моро вышел против «Ростова» и сразу совершил много отборов. Даже подсказывал партнeрам, несмотря на то что в команде третий день. У Моро это здорово получается, а в центре поля подсказ особенно важен. Видно, что это игрок высокого уровня. Уверен, он быстро выучит русский, тем более за ним хорошо присматривает Тони Шунич», – сказал Шунин.