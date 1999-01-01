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    Шунин: «Эйфории после семи очков за три тура у «Динамо» нет»

    Капитан «Динамо» Антон Шунин оценил старт команды в РПЛ. Она после трех туров занимает в таблице второе место.

    «Главное — набирать очки. С «Ростовом» вся команда играла просто отлично: организованно действовали в обороне, быстро выходили в атаку. Никакой эйфории нет — через несколько дней у нас очень важный выезд в Тулу.

    Никола Моро вышел против «Ростова» и сразу совершил много отборов. Даже подсказывал партнeрам, несмотря на то что в команде третий день. У Моро это здорово получается, а в центре поля подсказ особенно важен. Видно, что это игрок высокого уровня. Уверен, он быстро выучит русский, тем более за ним хорошо присматривает Тони Шунич», – сказал Шунин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1472

      СвинкаСправедливости 5 минут назад

      О, пошли эти стандартные комментарии. Динамо в этом сезоне чемпионом хотят сделать?

      0
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      Рейтинг: +2207

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Радует, что динамо, которому представлять страну в еврокубках на данный момент в порядке. А эйфория? Им через тур в Петербурге корону собьют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2978

      Cleaner 2 часа назад

      Откуда эйфории взяться то? Ведь знаете, что в итоге десятыми окажетесь.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4584

      vladik12 > Cleaner 1 час назад

      Повыше будут.

      0
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      Рейтинг: +1854

      neim > Cleaner 12 секунд назад

      Это ты наверное со Спартаком спутал ))).

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