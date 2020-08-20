Гончаренко: «Будем приближаться к «Зениту», чтобы быть выше»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подытожил матч третьего тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Это первое поражение москвичей в чемпионате.

«Количественно мы хорошо укомплектованы в атаке. Ждем, что быстрее адаптируется Адольфо Гайч. Не хватает еще подвижности: давно не тренировался, без режима. Пока адаптируется к команде, думаю, улучшим игру. Трансферы? Окно открыто, близки к приобретениям. Посмотрим, в ближайшие дни-недели можем получить усиление в полузащиту и защиту.

На протяжении 60-70 минут игры хорошо смотрелись. Дальше необоснованно избавлялись от мяча в начале атаке. «Зенит» – опытная команда, много мячей подобрали. Держали нас под давлением. Если бы чуть посмелее были в начале атаки, может, в целом получше бы наша игра в атаке выглядела. Структурно смотрелись довольно неплохо. Думаю, проводя изменения, будем приближаться к «Зениту» – чтобы не просто обыгрывать, но и быть выше», – сказал белорус.