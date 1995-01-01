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    Гончаренко: «Будем приближаться к «Зениту», чтобы быть выше»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подытожил матч третьего тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Это первое поражение москвичей в чемпионате.

    «Количественно мы хорошо укомплектованы в атаке. Ждем, что быстрее адаптируется Адольфо Гайч. Не хватает еще подвижности: давно не тренировался, без режима. Пока адаптируется к команде, думаю, улучшим игру. Трансферы? Окно открыто, близки к приобретениям. Посмотрим, в ближайшие дни-недели можем получить усиление в полузащиту и защиту.

    На протяжении 60-70 минут игры хорошо смотрелись. Дальше необоснованно избавлялись от мяча в начале атаке. «Зенит» – опытная команда, много мячей подобрали. Держали нас под давлением. Если бы чуть посмелее были в начале атаки, может, в целом получше бы наша игра в атаке выглядела. Структурно смотрелись довольно неплохо. Думаю, проводя изменения, будем приближаться к «Зениту» – чтобы не просто обыгрывать, но и быть выше», – сказал белорус.

    • ЦСКА – первая московская команда, проигравшая в текущем сезоне РПЛ.
    • Команда идет в таблице пятой.
    • В следующем туре ЦСКА сыграет с «Рубином».

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6188

      Борат 1 час назад

      Ты думай как свиней е5
      Подари всей стране пару качественных свино*бов !
      Гыгы

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