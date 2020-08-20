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  • Гончаренко: «Будем приближаться к «Зениту», чтобы быть выше»

Гончаренко: «Будем приближаться к «Зениту», чтобы быть выше»

20 августа 2020, 00:18
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подытожил матч третьего тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Это первое поражение москвичей в чемпионате.

«Количественно мы хорошо укомплектованы в атаке. Ждем, что быстрее адаптируется Адольфо Гайч. Не хватает еще подвижности: давно не тренировался, без режима. Пока адаптируется к команде, думаю, улучшим игру. Трансферы? Окно открыто, близки к приобретениям. Посмотрим, в ближайшие дни-недели можем получить усиление в полузащиту и защиту.

На протяжении 60-70 минут игры хорошо смотрелись. Дальше необоснованно избавлялись от мяча в начале атаке. «Зенит» – опытная команда, много мячей подобрали. Держали нас под давлением. Если бы чуть посмелее были в начале атаки, может, в целом получше бы наша игра в атаке выглядела. Структурно смотрелись довольно неплохо. Думаю, проводя изменения, будем приближаться к «Зениту» – чтобы не просто обыгрывать, но и быть выше», – сказал белорус.

  • ЦСКА – первая московская команда, проигравшая в текущем сезоне РПЛ.
  • Команда идет в таблице пятой.
  • В следующем туре ЦСКА сыграет с «Рубином».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Зенит ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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paracetamol
1597908703
Ждем, что быстрее адаптируется Адольфо Гайч.... -------------------- Бревно купили. Да в наших лесах таких бревен пруд пруди. И значительно дешевле!
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neveldomha
1597912153
Чем ближе приближаешься к горе, тем она становиться выше. У ЦСКА нет игроков такого уровня, какие есть у Зенита. И в ближайшее время не предвидится.
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paracetamol
1597914690
И для сине-полосатых Зенит стал ориентиром. Не, чтобы на Барсу такую же ровняться!
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111ax
1597915437
после 65-й минуты вся команда по физухе резко просела, на это тоже нужно обратить внимание
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Граф2019
1597915485
представляю... бегут бомжи,за ними полицаи! дальше дрезина , быки и кони! жуть...
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Синитсосит
1597936597
бомжи уже купили медали, чё к ним стремиться, позоный питорский клуб, фу, позор и тошнотка
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Scorp 63
1597950543
Теперь уже не стесняются вести бомжей уже с начала чемпионата, грустно... Судья, гондон! Мало того что надо было удалить зенитовца за бросок мячом в лицо Марио, так и пеналь не назначил за игру рукой, ***** полный! Не ужрутся никак деньгаими мрази закулисные!!
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