«Зениту» перед матчем с ЦСКА вручили приз как лучшей команде прошлого сезона РПЛ по фэйр-плей

Перед матчем третьего тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (2:1) состоялась церемония награждения хозяев призом как лучшей команде прошлого сезона по рейтингу фэйр-плей. Клубу подарили памятную статуэтку.
Рейтинг честной игры учитывал количество карточек у команды, поведение болельщиков, уважение к сопернику и другие показатели.
- «Зенит» взял два последних сезона РПЛ.
- Команда лидирует и в этом сезоне.
- Осенью «Зенит» выступит в группе Лиги чемпионов.
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Источник: твиттер РПЛ