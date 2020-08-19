«Зениту» перед матчем с ЦСКА вручили приз как лучшей команде прошлого сезона РПЛ по фэйр-плей

Перед матчем третьего тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (2:1) состоялась церемония награждения хозяев призом как лучшей команде прошлого сезона по рейтингу фэйр-плей. Клубу подарили памятную статуэтку.

Рейтинг честной игры учитывал количество карточек у команды, поведение болельщиков, уважение к сопернику и другие показатели.

«Зенит» взял два последних сезона РПЛ.

Команда лидирует и в этом сезоне.

Осенью «Зенит» выступит в группе Лиги чемпионов.