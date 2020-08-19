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    «Зениту» перед матчем с ЦСКА вручили приз как лучшей команде прошлого сезона РПЛ по фэйр-плей

    Перед матчем третьего тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (2:1) состоялась церемония награждения хозяев призом как лучшей команде прошлого сезона по рейтингу фэйр-плей. Клубу подарили памятную статуэтку.

    Рейтинг честной игры учитывал количество карточек у команды, поведение болельщиков, уважение к сопернику и другие показатели.

    • «Зенит» взял два последних сезона РПЛ.
    • Команда лидирует и в этом сезоне.
    • Осенью «Зенит» выступит в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7348

      alarm 18 минут назад

      если в тарасофке горит (а там горит) — значит новость хорошая)

      2
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      Рейтинг: +6184

      Борат 20 минут назад

      А когда хрюканам свежую лепёху вручат ??? Позор рылам !!!
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: -164

      alarm_иг 35 минут назад

      Ахаха. Поведение болельщиков. Сразу вспомнился баннер. Вот оно и доказательство очередное, что все под влиянием газпрома.

      0
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      Рейтинг: +553

      AleSan4es 39 минут назад

      Конечно так судьи будут судить можно вообше все им отдать и самим спокойно играть

      0
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      Рейтинг: +1990

      baden69 > AleSan4es 28 минут назад

      Даже сегодня, когда Фернандес лежал на газоне, армейцы катали мяч и не выбивали его, а перехватив мяч и начав контратаку Азмун вместо продвижения вперед и попыткой воспользоваться ситуацией, выбил мяч в аут. Вот это называется фэйр-плей.

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