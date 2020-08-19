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  • «Зениту» перед матчем с ЦСКА вручили приз как лучшей команде прошлого сезона РПЛ по фэйр-плей

«Зениту» перед матчем с ЦСКА вручили приз как лучшей команде прошлого сезона РПЛ по фэйр-плей

19 августа 2020, 22:42
12

Перед матчем третьего тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (2:1) состоялась церемония награждения хозяев призом как лучшей команде прошлого сезона по рейтингу фэйр-плей. Клубу подарили памятную статуэтку.

Рейтинг честной игры учитывал количество карточек у команды, поведение болельщиков, уважение к сопернику и другие показатели.

  • «Зенит» взял два последних сезона РПЛ.
  • Команда лидирует и в этом сезоне.
  • Осенью «Зенит» выступит в группе Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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AleSan4es
1597866632
Конечно так судьи будут судить можно вообше все им отдать и самим спокойно играть
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paracetamol
1597869133
Культурная столица, понимаешь-ли!
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inzek
1597876861
о Боже, да уже все призы у них! давайте придумывать новые, уже не хватает
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Йост
1597894092
Был момент в игре, когда игрок ЦСКА получил небольшую травму и не мог поднятся какое-то время, но Зенит не выбил мяч и продолжил свою атаку. Вот вам и приз честно заработанный...
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paracetamol
1597909120
Все призы - зенитовские!
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vsespartak01
1597912780
да !поведение болельщиков особенно здесь просто культурное!что говорить про трибуны!культура алармоборатов и остального сброда здешнего ващееее нет слов!
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Томик
1597943955
Ну это уже не смешно даже. Осталось джентельмена года Дзюбе отдать. Пентабл!! Надо в честь рекорда - отлить специальный кубок для музея "Зенита". Лучшая команда в мире с самой большой армией болельщиков.
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