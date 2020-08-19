РПЛ. «Ахмат» одержал первую победу при Талалаеве, обыграв дома «Ротор»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев одержал первую победу в клубе. Обыгран на своем поле «Ротор». Все голы были забиты после перерыва.

Волгоградцы закачивали встречу в меньшинстве после удаления защитника Седрика Гогуа, который перешел летом из ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Ахмат (Грозный) – Ротор (Волгоград) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ильин, 47; 2:0 – Роши, 53; 2:1 – Серченков, 58; 3:1 – Роши, 61.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Пуцко, Семeнов, Богосавац, Тимофеев, Исмаэл (Швец, 84), Харин (Иванов, 49), Умаев (Роши, 35), Бериша (Х. Кадыров, 78), Понсе (Ильин, 46).

«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Гогуа, Степанов, Алейник, Песегов (Байрыев, 76), Султонов (Серченков, 57), Макаров (Манучарян, 72), Жигулeв (Николаев, 76), Муллин.

Предупреждения: Тимофеев, 45+3; Роши, 55; Исмаэл, 70 – Муллин, 43; Гогуа, 45+1; Пискунов, 63.

Удаления: нет – Гогуа, 71 (вторая ж.к.).

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