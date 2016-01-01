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    РПЛ. «Ахмат» одержал первую победу при Талалаеве, обыграв дома «Ротор»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев одержал первую победу в клубе. Обыгран на своем поле «Ротор». Все голы были забиты после перерыва.

    Волгоградцы закачивали встречу в меньшинстве после удаления защитника Седрика Гогуа, который перешел летом из ЦСКА.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Ахмат (Грозный) – Ротор (Волгоград) – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ильин, 47; 2:0 – Роши, 53; 2:1 – Серченков, 58; 3:1 – Роши, 61.

    «Ахмат»: Шелия, Быстров, Пуцко, Семeнов, Богосавац, Тимофеев, Исмаэл (Швец, 84), Харин (Иванов, 49), Умаев (Роши, 35), Бериша (Х. Кадыров, 78), Понсе (Ильин, 46).

    «Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Гогуа, Степанов, Алейник, Песегов (Байрыев, 76), Султонов (Серченков, 57), Макаров (Манучарян, 72), Жигулeв (Николаев, 76), Муллин.

    Предупреждения: Тимофеев, 45+3; Роши, 55; Исмаэл, 70 – Муллин, 43; Гогуа, 45+1; Пискунов, 63.

    Удаления: нет – Гогуа, 71 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2264

      BlackMurder 6 минут назад

      РОтор походу зря пошел в РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +10464

      Alimpasha 51 минуту назад

      И то дело,теперь у Химок нужно выиграть.

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