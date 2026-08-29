Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Краснодар» и «Ростов». Игра состоится 29 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Торпена, Жубал, Аугусто, Кордоба, Воробьев, Оласа, Кристиан, Боселли, Вахания, Черников.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Ростов»: Петров, Сако, Мелехин, Ногейра, Лангович, Михайлов, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.

Главный тренер: Джонатан Альба

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!