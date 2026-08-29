Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Талалаев не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.

Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.

КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Тренер пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

– Правильно, что его наказали. Считаю, что Талалаев не сделал выводов, ведь его уже дисквалифицировали в прошлом сезоне, поэтому меня новое решение не удивило. Хотя команде без тренера будет тяжело.

– Как должны поступить руководители «Балтики»? Возможен ли дисциплинарный штраф от самого клуба?

– Знаете, я никогда не даю советы руководителям клубов. Они сами знают, как и за что наказывать.

– У вас в «Локомотиве» за подобные вещи были прописаны штрафы?

– При мне таких жестов и высказываний от тренеров никогда не было. Это какая‑то распущенность и вседозволенность, некрасивое поведение тренера [«Балтики»].

– Как бороться с таким поведением?

– В обществе не должно быть столько агрессии и таких жестов. Поэтому правильно, что с этим борются. Не понимаю, как этого не осознает взрослый человек.

Понятно, что эмоции, особенно в футболе, бьют через край, но надо быть в рамках, вести себя соответственно. Ему нужно задуматься о поведении, это его вина.