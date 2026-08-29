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  • Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»

Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»

29 августа, 14:21
5

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

  • Талалаев не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.
  • Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.
  • КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.
  • Тренер пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

– Правильно, что его наказали. Считаю, что Талалаев не сделал выводов, ведь его уже дисквалифицировали в прошлом сезоне, поэтому меня новое решение не удивило. Хотя команде без тренера будет тяжело.

– Как должны поступить руководители «Балтики»? Возможен ли дисциплинарный штраф от самого клуба?

– Знаете, я никогда не даю советы руководителям клубов. Они сами знают, как и за что наказывать.

– У вас в «Локомотиве» за подобные вещи были прописаны штрафы?

– При мне таких жестов и высказываний от тренеров никогда не было. Это какая‑то распущенность и вседозволенность, некрасивое поведение тренера [«Балтики»].

– Как бороться с таким поведением?

– В обществе не должно быть столько агрессии и таких жестов. Поэтому правильно, что с этим борются. Не понимаю, как этого не осознает взрослый человек.

Понятно, что эмоции, особенно в футболе, бьют через край, но надо быть в рамках, вести себя соответственно. Ему нужно задуматься о поведении, это его вина.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Смородская Ольга
Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1788002925
– Правильно, что его наказали. Считаю, что Талалаев не сделал выводов ======================== И сейчас не сделает, вы что хотите, исправить быдлана которому уже далеко за 50? Юмористы
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Интерес
1788003041
Сама-то, поди, мужа костеришь, не стесняясь окружающих...
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Strige
1788007879
Курица, на себя посмотри вначале..
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Desma
1788098048
Балтика без Талалая гораздо лучше играет, и это видно не вооружённым глазом.
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