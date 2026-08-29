Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Факел» и «Зенит». Игра состоится 29 августа, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Фролкин, Габараев, Журавлeв, Бардачeв, Тодорович, Альшин, Сутормин, Нетфуллин, Магомедов, Гиоргобиани, Гнапи.

Главный тренер: Олег Василенко

«Зенит»: Адамов, Алип, Вега, Дивеев, Барриос, Энрике, Джон, Мантуан, Кондаков, Карпукас, Аугусто.

Главный тренер: Сергей Семак

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