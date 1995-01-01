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    Малком – о Лиге чемпионов: «Зениту» главное выйти из группы»

    Полузащитник «Зенита» Малком оценил готовность команды к Лиге чемпионов.

    – Цель «Зенита» – быть успешным в Европе. Как считаете, чего команде не хватило для выхода в плей-офф Лиги чемпионов год назад?

    – Одного забитого мяча – чтобы попасть хотя бы в плей-офф Лиги Европы. Но мы усвоили этот урок, провели работу над ошибками. Думаю, в этом сезоне мы их не повторим.

    – С кем бы хотели встретиться в ЛЧ? Может быть, с «Барселоной»?

    – Не знаю. Для нас это не имеет никакого значения, главное – выйти из группы. И мы будем искать эту возможность.

    – Для многих Лига чемпионов – это витрина, через которую можно продать себя в топ-клуб. А вы ставите для себя подобные цели на этот топ-турнир?

    – Во-первых, «Зенит» – это топ-клуб. А во-вторых, если игрок хорошо проявляет себя в ЛЧ, это нормально, что к нему возникает интерес. Я не знаю, как сложится мое будущее, вернусь я в Европу или нет. Все, чего я хочу – отдавать все силы, играя за свой нынешний клуб, помогать ему выигрывать трофеи.

    • «Зенит» стартует с группового этапа Лиги чемпионов.
    • Первый тур начнется 20 октября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7687

      paracetamol 1 час назад

      Питер и есть Европа. Колхозник!

      0
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      Рейтинг: +3689

      KPCCSPB 1 час назад

      Не, надо португальцев в группу, ответочку за тот год вернуть.

      2
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      Рейтинг: +7687

      paracetamol > KPCCSPB 1 час назад

      Если в группу с Локо, то лучше не надо!

      0
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      Рейтинг: +2184

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Очень хотелось бы Барселону из второй корзины. И чтоб Малком обязательно забил. Причём, желательно, не раз

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      Рейтинг: +7687

      paracetamol > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Нынешней Барсе даже Смолов забил.

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