Малком – о Лиге чемпионов: «Зениту» главное выйти из группы»

Полузащитник «Зенита» Малком оценил готовность команды к Лиге чемпионов.

– Цель «Зенита» – быть успешным в Европе. Как считаете, чего команде не хватило для выхода в плей-офф Лиги чемпионов год назад?

– Одного забитого мяча – чтобы попасть хотя бы в плей-офф Лиги Европы. Но мы усвоили этот урок, провели работу над ошибками. Думаю, в этом сезоне мы их не повторим.

– С кем бы хотели встретиться в ЛЧ? Может быть, с «Барселоной»?

– Не знаю. Для нас это не имеет никакого значения, главное – выйти из группы. И мы будем искать эту возможность.

– Для многих Лига чемпионов – это витрина, через которую можно продать себя в топ-клуб. А вы ставите для себя подобные цели на этот топ-турнир?

– Во-первых, «Зенит» – это топ-клуб. А во-вторых, если игрок хорошо проявляет себя в ЛЧ, это нормально, что к нему возникает интерес. Я не знаю, как сложится мое будущее, вернусь я в Европу или нет. Все, чего я хочу – отдавать все силы, играя за свой нынешний клуб, помогать ему выигрывать трофеи.