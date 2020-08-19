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  • Малком – о Лиге чемпионов: «Зениту» главное выйти из группы»

Малком – о Лиге чемпионов: «Зениту» главное выйти из группы»

19 августа 2020, 07:56
8

Полузащитник «Зенита» Малком оценил готовность команды к Лиге чемпионов.

– Цель «Зенита» – быть успешным в Европе. Как считаете, чего команде не хватило для выхода в плей-офф Лиги чемпионов год назад?

– Одного забитого мяча – чтобы попасть хотя бы в плей-офф Лиги Европы. Но мы усвоили этот урок, провели работу над ошибками. Думаю, в этом сезоне мы их не повторим.

– С кем бы хотели встретиться в ЛЧ? Может быть, с «Барселоной»?

– Не знаю. Для нас это не имеет никакого значения, главное – выйти из группы. И мы будем искать эту возможность.

– Для многих Лига чемпионов – это витрина, через которую можно продать себя в топ-клуб. А вы ставите для себя подобные цели на этот топ-турнир?

– Во-первых, «Зенит» – это топ-клуб. А во-вторых, если игрок хорошо проявляет себя в ЛЧ, это нормально, что к нему возникает интерес. Я не знаю, как сложится мое будущее, вернусь я в Европу или нет. Все, чего я хочу – отдавать все силы, играя за свой нынешний клуб, помогать ему выигрывать трофеи.

  • «Зенит» стартует с группового этапа Лиги чемпионов.
  • Первый тур начнется 20 октября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (8)
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Ганнибал Лектор
1597816661
Очень хотелось бы Барселону из второй корзины. И чтоб Малком обязательно забил. Причём, желательно, не раз
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paracetamol
1597821334
Питер и есть Европа. Колхозник!
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ZENIT***
1597827110
Вот это вот всегда:"Главное выйти из группы",,,а потом???,,,тоже будет,как всегда...
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alp
1597832459
нам большего и не светит....
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serhio80
1597838998
бзенит это гей клуб) все силы в раздевалках тратят) опять четвертое место займут
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Hektor 84
1597875907
Это ты не про синит запел
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