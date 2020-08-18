«Бавария» уволила руководителя академии, обвиненного в расизме

Спортивный директор академии «Баварии», курировавший команды в возрасте от девяти до 15 лет, уволен в связи с обвинениями в расизме. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкую газету Spiegel, функционер использовал расистские выражения в беседах про игроков.

На административную должность сотрудника, чье имя не называется, перевели в 2016 году, а до этого он работал тренером.