«Бавария» уволила руководителя академии, обвиненного в расизме

Спортивный директор академии «Баварии», курировавший команды в возрасте от девяти до 15 лет, уволен в связи с обвинениями в расизме. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкую газету Spiegel, функционер использовал расистские выражения в беседах про игроков.
На административную должность сотрудника, чье имя не называется, перевели в 2016 году, а до этого он работал тренером.
- В мае была запущена акция «Жизни черных важны» как борьба с расизмом.
- «Бавария» – действующий чемпион Германии.
- Команда завтра, 19 августа, сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против «Лиона».
Источник: «Чемпионат»