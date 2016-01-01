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    «Бавария» уволила руководителя академии, обвиненного в расизме

    Спортивный директор академии «Баварии», курировавший команды в возрасте от девяти до 15 лет, уволен в связи с обвинениями в расизме. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкую газету Spiegel, функционер использовал расистские выражения в беседах про игроков.

    На административную должность сотрудника, чье имя не называется, перевели в 2016 году, а до этого он работал тренером.

    • В мае была запущена акция «Жизни черных важны» как борьба с расизмом.
    • «Бавария» – действующий чемпион Германии.
    • Команда завтра, 19 августа, сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против «Лиона».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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