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    РПЛ. Нобоа помог «Сочи» победить «Рубин»

    «Сочи» справился с «Рубином» в домашнем матче третьего тура. По ходу встречи повести в счете успели обе команды.

    Сочинцам помог гол бывшего полузащитника «Рубина» Кристиана Нобоа, который дважды брал в Казани чемпионство.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Сочи – Рубин (Казань) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мевля, 44; 1:1 – Игнатьев, 67 (с пенальти); 1:2 – Макаров, 77; 2:2 – Нобоа, 85; 3:2 – Миладинович, 90+1.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Бурмистров (Бактияров, 83), Цаллагов (Маммана, 84), Набиуллин (Миладинович, 72), Нобоа, Полоз (Заболотный, 40), Жоаозиньо (Руденко, 72).

    «Рубин»: Дюпин, Бегич (Тарасов, 83), Уремович, Старфельт, Бакаев (Макаров, 73), Самошников, Кварацхелия, Давиташвили (Деспотович, 58), Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.

    Предупреждения: Маммана, 90+4 – Бегич, 12; Самошников, 42; Уремович, 89.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1778

      sobaka120982 18 минут назад

      Рубину удачи, а Сочи двигаться дальше!

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      Рейтинг: +9909

      derrik2000 23 минуты назад

      Игра изобиловала техническим браком и неточностью передач.
      Собственно, другой игры от "Сочи" и "Рубина" я не ждал.
      От "Рубина", правда, ждал бОльшей собранности.
      Не дождался.
      А так - счёт по игре: кто в какой-то отрезок времени владел инициативой, тот и забивал.

      1
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      Рейтинг: +784

      Sky Spartak 25 минут назад

      Матч супер !!! Рубин жаль конечно...но у него нет НОБОА !!!! Безбородов кстати, хорошо отсудил..давал играть...когда игроки падали от малого касания не обращал внимания...потом и игроки стали играть хорошо, а не падать )))

      2
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      Рейтинг: +541

      balam 29 минут назад

      ну как рубин назвать?Кристиан-красава

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7190

      alarm 30 минут назад

      сочи выше хряков! вот это позор косорылым!

      3
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