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РПЛ. Нобоа помог «Сочи» победить «Рубин»

18 августа 2020, 19:53
16

«Сочи» справился с «Рубином» в домашнем матче третьего тура. По ходу встречи повести в счете успели обе команды.

Сочинцам помог гол бывшего полузащитника «Рубина» Кристиана Нобоа, который дважды брал в Казани чемпионство.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Сочи – Рубин (Казань) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мевля, 44; 1:1 – Игнатьев, 67 (с пенальти); 1:2 – Макаров, 77; 2:2 – Нобоа, 85; 3:2 – Миладинович, 90+1.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Бурмистров (Бактияров, 83), Цаллагов (Маммана, 84), Набиуллин (Миладинович, 72), Нобоа, Полоз (Заболотный, 40), Жоаозиньо (Руденко, 72).

«Рубин»: Дюпин, Бегич (Тарасов, 83), Уремович, Старфельт, Бакаев (Макаров, 73), Самошников, Кварацхелия, Давиташвили (Деспотович, 58), Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.

Предупреждения: Маммана, 90+4 – Бегич, 12; Самошников, 42; Уремович, 89.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Рубин
Комментарии (16)
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balam
1597769755
ну как рубин назвать?Кристиан-красава
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Sky Spartak
1597769952
Матч супер !!! Рубин жаль конечно...но у него нет НОБОА !!!! Безбородов кстати, хорошо отсудил..давал играть...когда игроки падали от малого касания не обращал внимания...потом и игроки стали играть хорошо, а не падать )))
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derrik2000
1597770110
Игра изобиловала техническим браком и неточностью передач. Собственно, другой игры от "Сочи" и "Рубина" я не ждал. От "Рубина", правда, ждал бОльшей собранности. Не дождался. А так - счёт по игре: кто в какой-то отрезок времени владел инициативой, тот и забивал.
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sobaka120982
1597770399
Рубину удачи, а Сочи двигаться дальше!
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srg38
1597773026
блин.... Викторович, ох зря ты в Рубин пошел...
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DOCTOR PENALTY
1597774928
Родственники казанской жены Кристиана позвонили и сказали, чтобы в гости пока не приезжал..)
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Рубинище
1597775691
Подарили сами победу Сочи, на ровном месте.
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Из Твери Леха
1597778008
slutSky out?
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paracetamol
1597778667
Молодцы, волевая победа. Нобоа тряхнул стариной!
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alex1951
1597816661
Вылетит Лёнька из Рубина ,как пробка от шампанскага! И куды ,ему,апосля? На Фареры?
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