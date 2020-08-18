РПЛ. Нобоа помог «Сочи» победить «Рубин»

«Сочи» справился с «Рубином» в домашнем матче третьего тура. По ходу встречи повести в счете успели обе команды.

Сочинцам помог гол бывшего полузащитника «Рубина» Кристиана Нобоа, который дважды брал в Казани чемпионство.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Сочи – Рубин (Казань) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мевля, 44; 1:1 – Игнатьев, 67 (с пенальти); 1:2 – Макаров, 77; 2:2 – Нобоа, 85; 3:2 – Миладинович, 90+1.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Бурмистров (Бактияров, 83), Цаллагов (Маммана, 84), Набиуллин (Миладинович, 72), Нобоа, Полоз (Заболотный, 40), Жоаозиньо (Руденко, 72).

«Рубин»: Дюпин, Бегич (Тарасов, 83), Уремович, Старфельт, Бакаев (Макаров, 73), Самошников, Кварацхелия, Давиташвили (Деспотович, 58), Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.

Предупреждения: Маммана, 90+4 – Бегич, 12; Самошников, 42; Уремович, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ