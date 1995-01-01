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    Сергеев будет зарабатывать в «Крыльях Советов» 1,5 миллиона рублей в месяц. Это в пять раз больше, чем в «Торпедо»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл зарплату форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Она составляет 1,5 миллиона рублей в месяц.

    Игрока купили в августе у «Торпедо» за 17 миллионов рублей. В московском клубе уроженец Череповца зарабатывал 300 тысяч рублей в месяц.

    • Сергеев – лучший бомбардир прошлого сезона ФНЛ.
    • Сергеев выступал за «Торпедо» с июля 2018 года.
    • За два сезона он забил 35 голов и сделал шесть ассистов в 64 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +853

      vmonomah17 11 минут назад

      Ну вот и отыграл парень. Через пару лет уйдет на безбедную пенсию))

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      Рейтинг: +1169

      фанат джигурды 35 минут назад

      Подал мне начальник лист,
      Расписался, как умею, -
      Написал: "Рецидивист
      По фамилии Сергеев". (с)

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      Рейтинг: +141

      armen10 45 минут назад

      Вот что значит бюджетные деньги в клубе! Какого зрена там зп 1,5 ляма в месяц, для игрока этого уровне. Вообще в принципе 1,5 ляма в фнл не должно быть ни в коем разе! Максимум зп для фнл 500 т.р

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      Рейтинг: +4577

      vladik12 > armen10 5 минут назад

      Да не, не думай, что 1,5 миллиона - норма для ФНЛ. У единиц по всей лиге такие з/п. У большинства, конечно, меньше.

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