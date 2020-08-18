Сергеев будет зарабатывать в «Крыльях Советов» 1,5 миллиона рублей в месяц. Это в пять раз больше, чем в «Торпедо»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл зарплату форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Она составляет 1,5 миллиона рублей в месяц.

Игрока купили в августе у «Торпедо» за 17 миллионов рублей. В московском клубе уроженец Череповца зарабатывал 300 тысяч рублей в месяц.