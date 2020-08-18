Сергеев будет зарабатывать в «Крыльях Советов» 1,5 миллиона рублей в месяц. Это в пять раз больше, чем в «Торпедо»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл зарплату форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Она составляет 1,5 миллиона рублей в месяц.
Игрока купили в августе у «Торпедо» за 17 миллионов рублей. В московском клубе уроженец Череповца зарабатывал 300 тысяч рублей в месяц.
- Сергеев – лучший бомбардир прошлого сезона ФНЛ.
- Сергеев выступал за «Торпедо» с июля 2018 года.
- За два сезона он забил 35 голов и сделал шесть ассистов в 64 матчах.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»