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  • Сергеев будет зарабатывать в «Крыльях Советов» 1,5 миллиона рублей в месяц. Это в пять раз больше, чем в «Торпедо»

Сергеев будет зарабатывать в «Крыльях Советов» 1,5 миллиона рублей в месяц. Это в пять раз больше, чем в «Торпедо»

18 августа 2020, 19:25
8

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл зарплату форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Она составляет 1,5 миллиона рублей в месяц.

Игрока купили в августе у «Торпедо» за 17 миллионов рублей. В московском клубе уроженец Череповца зарабатывал 300 тысяч рублей в месяц.

  • Сергеев – лучший бомбардир прошлого сезона ФНЛ.
  • Сергеев выступал за «Торпедо» с июля 2018 года.
  • За два сезона он забил 35 голов и сделал шесть ассистов в 64 матчах.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. ФНЛ Торпедо Крылья Советов Сергеев Иван
Комментарии (8)
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armen10
1597768781
Вот что значит бюджетные деньги в клубе! Какого зрена там зп 1,5 ляма в месяц, для игрока этого уровне. Вообще в принципе 1,5 ляма в фнл не должно быть ни в коем разе! Максимум зп для фнл 500 т.р
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фанат джигурды
1597769381
Подал мне начальник лист, Расписался, как умею, - Написал: "Рецидивист По фамилии Сергеев". (с)
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vmonomah17
1597770785
Ну вот и отыграл парень. Через пару лет уйдет на безбедную пенсию))
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DOCTOR PENALTY
1597773191
300 тысяч по ценам в Москве, и 1,5 ляма по ценам в Самаре - почувствуйте разницу, как говорится.
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Sviro
1598172577
Только не надо этого слова употреблять - зарабатывать. Предыдущий состав за три ляма отбывали время на поле. Результат - фэнэлэ. Да и здесь ненадолго. Есть ещё и ниже лиги....
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