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    Газизов: «Тедеско заболел ангиной»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья главного тренера Доменико Тедеско.

    «Состояние у Доменико сейчас нормальное, он заболел ангиной. Это неприятная болезнь, он лечится, и мы надеемся, что все будет хорошо. Болезнь не позволяет ему участвовать в тренировочном процессе и присутствовать на матчах. С большой долей вероятности в Уфу он не поедет. Тренировки проводит Хинкель, Тедеско участвует в процессе дистанционно. Все в клубе себя чувствуют хорошо. Роспотребнадзор никакой заинтересованности не проявил. Мы официально все сдаем, и вопросов ни у кого нет», – сказал Газизов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:04
    Комментарии11
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      Рейтинг: +13

      Ужас Бората 22 минуты назад

      Здоровья!

      0
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      Рейтинг: +9851

      derrik2000 1 час назад

      "С большой долей вероятности в Уфу он не поедет. Тренировки проводит Хинкель"

      С Хинкелем в роли Главного на скамейке Спартак поинтереснее на поле выглядел.
      Намного поинтереснее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -72

      Nariman27 > derrik2000 1 час назад

      А ничего что тактику и состав на матч определяет ГТ! или тебе тупо хочется сплавить Тедеско

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1109

      Джой > derrik2000 1 час назад

      Говорят карлсберг тоже не плохой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24029

      VVM1964 > Nariman27 47 минут назад

      Именно так .

      0
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      Рейтинг: +1834

      neim 1 час назад

      Мороженное поди ел, или водку холодную пил ? Если нет, то однозначно вирус. Корона вирус. На пару с Кокориным.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1109

      Джой > neim 59 минут назад

      Кокорин принес в Спартак?
      Чтобы разрушить изнутри?
      Троянский конь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2442

      NewLife 1 час назад

      Выздоравливать по-скорее !!

      2
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      Рейтинг: +7098

      alarm 1 час назад

      просто ему очень стыдно за спартаг, косит, как может)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2018

      Genz 1 час назад

      Короновирусной ангиной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12369

      vladimir-7 > Genz 1 час назад

      Ангина для прессы, а на самом деле коронавирус.

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