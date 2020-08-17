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Газизов: «Тедеско заболел ангиной»

17 августа 2020, 17:04
8

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья главного тренера Доменико Тедеско.

«Состояние у Доменико сейчас нормальное, он заболел ангиной. Это неприятная болезнь, он лечится, и мы надеемся, что все будет хорошо. Болезнь не позволяет ему участвовать в тренировочном процессе и присутствовать на матчах. С большой долей вероятности в Уфу он не поедет. Тренировки проводит Хинкель, Тедеско участвует в процессе дистанционно. Все в клубе себя чувствуют хорошо. Роспотребнадзор никакой заинтересованности не проявил. Мы официально все сдаем, и вопросов ни у кого нет», – сказал Газизов.

  • Немецкий тренерский штаб работает в «Спартаке» с осени.
  • 19 августа москвичи сыграют в гостях против «Уфы».

Газизов – об отсутствии Тедеско на игре с «Ахматом»: «Он почувствовал себя не очень хорошо, решили не рисковать»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Газизов Шамиль
Комментарии (8)
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NewLife
1597674088
Выздоравливать по-скорее !!
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derrik2000
1597674506
"С большой долей вероятности в Уфу он не поедет. Тренировки проводит Хинкель" С Хинкелем в роли Главного на скамейке Спартак поинтереснее на поле выглядел. Намного поинтереснее.
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