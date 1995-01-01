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    Камано: «Очень доволен переходом в «Локомотив». Хочу как можно быстрее влиться в команду»

    Нападающий Франсуа Камано прокомментировал переход в «Локомотив».

    «Я очень доволен переходом в «Локомотив». Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей «Локомотива», знаю некоторых футболистов. В ближайшее время познакомлюсь со всеми поближе. Хочу как можно быстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей, показывать яркий футбол и помогать «Локомотиву», – сказал Камано.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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