Камано: «Очень доволен переходом в «Локомотив». Хочу как можно быстрее влиться в команду»

Нападающий Франсуа Камано прокомментировал переход в «Локомотив».

«Я очень доволен переходом в «Локомотив». Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей «Локомотива», знаю некоторых футболистов. В ближайшее время познакомлюсь со всеми поближе. Хочу как можно быстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей, показывать яркий футбол и помогать «Локомотиву», – сказал Камано.

«Локомотив» объявил о переходе Камано