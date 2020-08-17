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    «Локомотив» объявил о переходе Камано

    Нападающий «Бордо» Франсуа Камано перешел в «Локомотив».

    «Камано подписал долгосрочный контракт с нашим клубом. Он будет выступать под 25-м номером», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Камано начал карьеру в гвинейском клубе «Сателлит».
    • В 2014 году Франсуа перешел в «Бастию», в составе которой провел 50 матчей и забил восемь голов.
    • Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». Всего за «Бордо» провел 139 матчей, забил 30 мячей и сделал 14 голевых передач.
    • В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии19
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      Рейтинг: +2017

      Genz 10 минут назад

      Папуа Гвинея совсем рядом . Свои люди в Локо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      vmonomah17 36 минут назад

      Главное, что на трансфере кикнадзе и ко наварились. Сейчас еще десяток таких игроков накупит и в отставку уйдет. Придет другой президент и будет умолять шпалыча вернуться, т.к. сложившийся геморрой только он сможет исправить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1343

      acor94 55 минут назад

      Покупать игрока под лч из середняка франции... Им всем нравится занимать 4ые места в группах.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1165

      Romantic2010 > acor94 38 минут назад

      А вот и наша постоянная рубрика : "Диванный эксперт"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1343

      acor94 > Romantic2010 27 минут назад

      Неужели ты рад такому приобретению?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1978

      Гавроша 1 час назад

      Статистика симпатичная, пусть еще таких купят.

      0
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      Рейтинг: +1165

      Romantic2010 > Гавроша 37 минут назад

      К сожалению у нас нет народного достояния, которое вы присвоили себе. Не можем позволить себе покупать игроков по 40-50 млн)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25024

      zra78 > Romantic2010 31 минуту назад

      Которые стоят 10 млн :)

      2
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      Рейтинг: +1165

      Romantic2010 > zra78 19 минут назад

      ы=)

      0
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      Рейтинг: +1556

      Puddle 1 час назад

      Улыбка, как будто понимает, что скоро спартаку накидает

      0
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      Рейтинг: +58

      Лфшт 1 час назад

      Как же тяжко ему дается улыбка ))

      0
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      Рейтинг: +135

      isakkobelini 1 час назад

      пару лет назад не плохо играл за Бордо, счас же что то потух, Может реанимирует свою карьеру в Локо как это сделал Гжегошев))))

      0
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      Рейтинг: +42

      Паровоз 88 > isakkobelini 1 час назад

      Провел 139 матчей, забил 30 мячей. Это не плохо играл???

      0
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      Рейтинг: +1724

      Евгений Агеев > Паровоз 88 1 час назад

      Камано, Камно, полное дно. Что то навеяла его статистика. Похож на очередного Эдера.

      1
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      Рейтинг: +42

      Паровоз 88 1 час назад

      Просто днище

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1293

      PAREVG. 1 час назад

      Ну все, бойтесь вратари, купили сверх-форварда, который забивает один раз в пяти матчах... Грызун вместо того чтобы избавится от бесполезного Эдера, покупает на 4 года, еще более бесполезного мартыхая... Что-то мне подсказывает, что, его подогнал работорговец Селюк, и попилили они с грызуном немало.

      1
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      Рейтинг: +1448

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Кто-нибудь о нём слышал?

      1
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      Рейтинг: +4577

      vladik12 > СвинкаСправедливости 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +2707

      afw13 > СвинкаСправедливости 1 час назад

      посмотрим по итогам сезона, может и заиграет в Локо.

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