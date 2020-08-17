Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Локомотив» объявил о переходе Камано

17 августа 2020, 15:14
22

Нападающий «Бордо» Франсуа Камано перешел в «Локомотив».

«Камано подписал долгосрочный контракт с нашим клубом. Он будет выступать под 25-м номером», – сообщает пресс-служба клуба.

  • Камано начал карьеру в гвинейском клубе «Сателлит».
  • В 2014 году Франсуа перешел в «Бастию», в составе которой провел 50 матчей и забил восемь голов.
  • Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». Всего за «Бордо» провел 139 матчей, забил 30 мячей и сделал 14 голевых передач.
  • В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Бордо Камано Франсуа
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СвинкаСправедливости
1597666803
Кто-нибудь о нём слышал?
Ответить
PAREVG.
1597666886
Ну все, бойтесь вратари, купили сверх-форварда, который забивает один раз в пяти матчах... Грызун вместо того чтобы избавится от бесполезного Эдера, покупает на 4 года, еще более бесполезного мартыхая... Что-то мне подсказывает, что, его подогнал работорговец Селюк, и попилили они с грызуном немало.
Ответить
Паровоз 88
1597667475
Просто днище
Ответить
Лфшт
1597668691
Как же тяжко ему дается улыбка ))
Ответить
acor94
1597670120
Покупать игрока под лч из середняка франции... Им всем нравится занимать 4ые места в группах.
Ответить
vmonomah17
1597671261
Главное, что на трансфере кикнадзе и ко наварились. Сейчас еще десяток таких игроков накупит и в отставку уйдет. Придет другой президент и будет умолять шпалыча вернуться, т.к. сложившийся геморрой только он сможет исправить.
Ответить
Ганнибал Лектор
1597674234
Вот это усиление подъехало, вот это красавец кикнадзе. Зенит, ЦСКА и Краснодар вздрогнули. Сафонов и Максименко делают ставки, кому он забьет свой гол за сезон. Браво! Еще Миранчука продаст туда, где самый лакомый откат и все, обеспечил себя
Ответить
кошмарик
1597678277
а шось по поводу сего знатного забивалы скажет псевдотренер николич? типа - я всю жизнь мечтал иметь такого напа в своей команде?
Ответить
Красногорск_Фан
1597694032
Был в Локомотиве уже Питер Одемвингие. Из тех же жарких стран. Доброй памяти не оставил. После первого всплеска лишь понты и посредственная игра. Камано порази что ты не такой
Ответить
порт
1597728851
А как же Федя?
Ответить
Главные новости
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
23:08
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
22:25
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
4
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
3
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+