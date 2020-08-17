«Локомотив» объявил о переходе Камано

Нападающий «Бордо» Франсуа Камано перешел в «Локомотив».
«Камано подписал долгосрочный контракт с нашим клубом. Он будет выступать под 25-м номером», – сообщает пресс-служба клуба.
- Камано начал карьеру в гвинейском клубе «Сателлит».
- В 2014 году Франсуа перешел в «Бастию», в составе которой провел 50 матчей и забил восемь голов.
- Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». Всего за «Бордо» провел 139 матчей, забил 30 мячей и сделал 14 голевых передач.
- В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи.
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Источник: Официальный сайт «Локомотива»