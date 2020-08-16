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    Крыховяк: «Если появится предложение из Европы, подумаю. Но сейчас я счастлив в «Локомотиве»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

    – Трансферные слухи появляются вокруг многих игроков РПЛ, но я не помню, чтобы читал об интересе к тебе. Почему?

    – Мне все нравится в «Локомотиве». Отличный состав, стабильно есть Лига чемпионов и борьба за чемпионство – я все-таки приезжал решать высокие задачи, а не идти в середине таблицы. Плюс меня полностью устраивает жизнь в Москве, я получаю удовольствие.

    – Но ты бы хотел однажды вернуться в Европу?

    – Знаешь, на протяжении всей жизни я никогда не пытался спланировать будущее. В футболе все происходит так быстро – не успеваешь подготовиться! Если появится какой-то вариант или предложение, подумаю. Но сейчас я действительно счастлив и не думаю ни о чем подобном.

    • 30-летний поляк выступает за «Локомотив» с июля 2018 года.
    • В составе столичной команды Крыховяк забил 12 голов и сделал девять ассистов в 75 матчах.
    • Контракт хавбека с клубом рассчитан еще на два сезона.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +904

      Benifacto 27 минут назад

      ну мы сделаем вид что поверили...

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