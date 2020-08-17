Крыховяк: «Если появится предложение из Европы, подумаю. Но сейчас я счастлив в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

– Трансферные слухи появляются вокруг многих игроков РПЛ, но я не помню, чтобы читал об интересе к тебе. Почему?

– Мне все нравится в «Локомотиве». Отличный состав, стабильно есть Лига чемпионов и борьба за чемпионство – я все-таки приезжал решать высокие задачи, а не идти в середине таблицы. Плюс меня полностью устраивает жизнь в Москве, я получаю удовольствие.

– Но ты бы хотел однажды вернуться в Европу?

– Знаешь, на протяжении всей жизни я никогда не пытался спланировать будущее. В футболе все происходит так быстро – не успеваешь подготовиться! Если появится какой-то вариант или предложение, подумаю. Но сейчас я действительно счастлив и не думаю ни о чем подобном.