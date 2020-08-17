Куман прилетел в Барселону

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в скором времени может занять аналогичный пост в «Барселоне».
El Chiringuito TV опубликовал в своем твиттере видео с 57-летним специалистом, который находится в аэропорту каталонской столицы.
Ранее сообщалось, что Куман – основной претендент на должность тренера «Барсы».
- Будучи игроком, голландец выступал за испанский клуб с 1989 по 1995 год.
- С 1998 по 2000 год Куман входил в тренерский штаб Луи ван Гала, когда тот возглавлял «Барселону».
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Источник: El Chiringuito TV
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