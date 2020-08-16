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    Куман прилетел в Барселону

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в скором времени может занять аналогичный пост в «Барселоне».

    El Chiringuito TV опубликовал в своем твиттере видео с 57-летним специалистом, который находится в аэропорту каталонской столицы.

    Ранее сообщалось, что Куман – основной претендент на должность тренера «Барсы».

    • Будучи игроком, голландец выступал за испанский клуб с 1989 по 1995 год.
    • С 1998 по 2000 год Куман входил в тренерский штаб Луи ван Гала, когда тот возглавлял «Барселону».

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    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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