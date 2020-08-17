Куман прилетел в Барселону

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в скором времени может занять аналогичный пост в «Барселоне».

El Chiringuito TV опубликовал в своем твиттере видео с 57-летним специалистом, который находится в аэропорту каталонской столицы.

Ранее сообщалось, что Куман – основной претендент на должность тренера «Барсы».

Будучи игроком, голландец выступал за испанский клуб с 1989 по 1995 год.

С 1998 по 2000 год Куман входил в тренерский штаб Луи ван Гала, когда тот возглавлял «Барселону».