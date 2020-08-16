Спортдиректор «Тамбова» Худяков: «Заработали на продаже игроков миллион»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о доходах клуба с продажи игроков.

«Мы реально заработали в этом году около миллиона долларов на продажах футболистов. Того же Седрика Гогуа мы продали за 500 тысяч. В самом начале сезона мы также продали Дмитрия Чистякова. Но там была небольшая сумма, ведь он был игроком ФНЛ. Также в «Ростов» мы продали Максима Осипенко. Так что мы посчитали, и в итоге получилось, что продали на сумму около миллиона долларов. Да, пока не как «Уфа», но и у них же не все сразу было.

Какой бюджет? 450 миллионов был. Потом нам немножко добавили. Помимо этого были деньги от продаж футболистов, от трансляций, спонсор «Париматч». Так что, думаю, у нас около 600 миллионов получился бюджет. Можно ли с таким бюджетом стать середняком РПЛ? Если играть дома, то можно, но сложно. А так, конечно, тяжело. Думаю, нужен бюджет 800 миллионов или миллиард», – сказал Худяков.