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    Спортдиректор «Тамбова» Худяков: «Заработали на продаже игроков миллион»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о доходах клуба с продажи игроков.

    «Мы реально заработали в этом году около миллиона долларов на продажах футболистов. Того же Седрика Гогуа мы продали за 500 тысяч. В самом начале сезона мы также продали Дмитрия Чистякова. Но там была небольшая сумма, ведь он был игроком ФНЛ. Также в «Ростов» мы продали Максима Осипенко. Так что мы посчитали, и в итоге получилось, что продали на сумму около миллиона долларов. Да, пока не как «Уфа», но и у них же не все сразу было.

    Какой бюджет? 450 миллионов был. Потом нам немножко добавили. Помимо этого были деньги от продаж футболистов, от трансляций, спонсор «Париматч». Так что, думаю, у нас около 600 миллионов получился бюджет. Можно ли с таким бюджетом стать середняком РПЛ? Если играть дома, то можно, но сложно. А так, конечно, тяжело. Думаю, нужен бюджет 800 миллионов или миллиард», – сказал Худяков.

    • Прошлый сезон РПЛ «Тамбов» закончил на 14-м месте.
    • В этом сезоне команда пока не набрала ни одного очка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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