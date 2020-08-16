Мама умершего 17-летнего игрока Колосова: «Скорая ехала 20 минут. Наверное, это очень долго. Врачи три часа пытались запустить сердце»

О смерти 17-летнего футболиста команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» Михаила Колосова рассказала его мама. У игрока остановилось сердце.

«У Миши не было проблем со здоровьем. Неделю назад проходил медицинскую спортивную комиссию, все абсолютно было здорово. Никаких отклонений не было. Он болел только ОРВИ раз в три года. Причину смерти не установили, вскрытия еще не было. Реаниматолог мне сказал, что просто остановилось сердце.

Меня не было на матче. Знаю со слов тренера. Он сказал, что Миша потерял сознание. Врачи тут же начали оказывать первую помощь, параллельно вызвали скорую помощь.

Только скорая ехала 20 минут. Наверное, когда у человека останавливается сердце, 20 минут – очень долго. Сначала приехала одна, потом другая, а уже затем реанимация. Возможно, было упущено время. Но я не доктор, не знаю.

Вредных привычек никаких не было: не пил, не курил, наркотиками не увлекался. В школе на это тоже брали анализы, ничего не было. Врачи три часа пытались запустить сердце.

Не было такого, что его заставляли играть, если ему было плохо. Если ему плохо, он не пошел бы играть. Но это было очень редко. Были какие-то травмы, разбитая бровь и так далее, но это нормально для этого вида спорта.

Миша играл на позиции правого защитника, был перспективным игроком. Его приглашали в другие команды, когда там не хватало игроков. Хорошо играл, забивал голы, все им были довольны, играл в ЛФЛ», – приводит слова женщины Sports.ru.