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    РФС проводит расследование по факту смерти 17-летнего футболиста в Москве

    Вчера, 15 августа, в Москве умер 17-летний футболист Михаил Колосов. В ситуации разбирается РФС.

    «РФС выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова.

    Футболисту 2003 года рождения стало плохо во время матча за команду Москомспорта «Олимпик». Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила.

    РФС выясняет обстоятельства гибели игрока», – заявила организация.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РФС

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