РФС проводит расследование по факту смерти 17-летнего футболиста в Москве

Вчера, 15 августа, в Москве умер 17-летний футболист Михаил Колосов. В ситуации разбирается РФС.

«РФС выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова.

Футболисту 2003 года рождения стало плохо во время матча за команду Москомспорта «Олимпик». Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила.

РФС выясняет обстоятельства гибели игрока», – заявила организация.