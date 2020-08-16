РФС проводит расследование по факту смерти 17-летнего футболиста в Москве

Вчера, 15 августа, в Москве умер 17-летний футболист Михаил Колосов. В ситуации разбирается РФС.
«РФС выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова.
Футболисту 2003 года рождения стало плохо во время матча за команду Москомспорта «Олимпик». Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила.
РФС выясняет обстоятельства гибели игрока», – заявила организация.
- Весной умер во время пробежки игрок системы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов.
- В обстоятельствах его смерти разбиралась полиция.
- О причинах смерти Самохвалова в своем видеоблоге рассказывал экс-игрок РПЛ Евгений Савин.
Источник: твиттер РФС