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    «Олимпик» – о смерти 17-летнего Колосова: «Проблем со здоровьем у него не фиксировали. Семье футболиста будет оказана помощь»

    Команда «Олимпик», находящаяся в ведении Москомспорта, отреагировала на смерть 17-летнего футболиста Михаила Колосова. Заявление по ситуации сделал и РФС.

    «Трагический случай произошел на базе в Рублево. В матче команд 2003 года рождения в первом тайме стало плохо игроку команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» Михаилу Колосову. Он потерял сознание на поле.

    Медицинским сотрудником ФК «Строгино» тут же была оказана первая помощь. Оперативно прибыла бригада врачей. Около получаса в машине скорой помощи медики оказывали помощь игроку, после чего отправились в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь Михаила, он скончался в реанимации.

    Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было.

    Москомспорт и ГБУ САШ Москомспорта приносят соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь», – написал «Олимпик».

    text

    Публикация от text (@gbu_sas) 16 Авг 2020 в 12:58 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик»

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