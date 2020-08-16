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  • «Урал» после ничьей с «Рубином» обратился в экспертно-судейскую комиссию по поводу работы бригады Сухого

«Урал» после ничьей с «Рубином» обратился в экспертно-судейскую комиссию по поводу работы бригады Сухого

16 августа 2020, 12:57
7

«Урал» не удовлетворен судейством в матче второго тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Клуб обратился в РФС.

«Футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судействую комиссию при президенте РФС для оценки решений судейской бригады на матче «Рубин» – «Урал». Поводом для этого стали три неоднозначных эпизода матча.

Первый – это назначение пенальти в ворота «Урала». Второй – эпизод с возможной игрой рукой футболиста «Рубина» в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент – отмененный гол Андрея Егорычева», – написали уральцы.

  • «Урал» заканчивал матч вдесятером.
  • Уральцы после двух туров имеют одно очко.
  • В следующем туре команда сыграет с «Локомотивом».

Источник: официальный сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Рубин Урал Сухой Алексей
Комментарии (7)
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Синитсосит
1597572253
ну вообще, вернули должок рубину за первый сломанный матч
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Синитсосит
1597572270
какое же зинид гумно, ахаха
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alex59
1597573962
Да, и в самом деле есть основания для притензий. И ведь все очевидно. Что происходит с судьями?
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maygli
1597575001
На полиграф их всех.
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paracetamol
1597578404
У всех крыша едет насчет судейства. А узелок свини развязали. Зачем им пен в последнем матче подарили? Видать судьи наши хотят без работы остаться в период безработицы!
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Ганнибал Лектор
1597595653
Что-то притих Слуцкий. Нет вопросов к судейству?
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alex59
1597598725
А где же попрятались все те, кто так рьяно скулил, рыдал и грозился покинуть этот недостойный великого клуба чемпионат, если их чем-то не удовлетворят? Удовлетворили? Ну это же великий клуб. А здесь ничего, сойдет.
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