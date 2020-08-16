«Урал» после ничьей с «Рубином» обратился в экспертно-судейскую комиссию по поводу работы бригады Сухого

«Урал» не удовлетворен судейством в матче второго тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Клуб обратился в РФС.

«Футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судействую комиссию при президенте РФС для оценки решений судейской бригады на матче «Рубин» – «Урал». Поводом для этого стали три неоднозначных эпизода матча.

Первый – это назначение пенальти в ворота «Урала». Второй – эпизод с возможной игрой рукой футболиста «Рубина» в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент – отмененный гол Андрея Егорычева», – написали уральцы.