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    «Урал» после ничьей с «Рубином» обратился в экспертно-судейскую комиссию по поводу работы бригады Сухого

    «Урал» не удовлетворен судейством в матче второго тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Клуб обратился в РФС.

    «Футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судействую комиссию при президенте РФС для оценки решений судейской бригады на матче «Рубин» – «Урал». Поводом для этого стали три неоднозначных эпизода матча.

    Первый – это назначение пенальти в ворота «Урала». Второй – эпизод с возможной игрой рукой футболиста «Рубина» в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент – отмененный гол Андрея Егорычева», – написали уральцы.

    • «Урал» заканчивал матч вдесятером.
    • Уральцы после двух туров имеют одно очко.
    • В следующем туре команда сыграет с «Локомотивом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Урала»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7586

      paracetamol 46 минут назад

      У всех крыша едет насчет судейства. А узелок свини развязали. Зачем им пен в последнем матче подарили? Видать судьи наши хотят без работы остаться в период безработицы!

      0
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      Рейтинг: +11534

      silver29 54 минуты назад

      Чего-то не вижу тут болельщика Урала, кривлявшегося по поводу Спартака, видимо ответка судей ему рот прикрыла )))

      2
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      Рейтинг: +2729

      maygli 1 час назад

      На полиграф их всех.

      0
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      Рейтинг: +28

      alex59 2 часа назад

      Да, и в самом деле есть основания для притензий. И ведь все очевидно. Что происходит с судьями?

      1
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      Рейтинг: -77

      Синитсосит 2 часа назад

      какое же зинид гумно, ахаха

      -1
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      Рейтинг: -77

      Синитсосит 2 часа назад

      ну вообще, вернули должок рубину за первый сломанный матч

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