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    «Локомотив»: «Вот-вот будет усиление. В ближайшее время объявим»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал трансфер. Менеджмент работает.

    «Вот-вот будет усиление. Менеджмент работает над этим. Понятно, что в этих условиях есть определенные трудности, учитывая ход переговоров и новый лимит, но работаем над этим. Думаю, в ближайшее время объявим», – сказал Мещеряков агентству «Р-Спорт».

    • У «Локомотива» пятый по стоимости состав в РПЛ.
    • После двух туров команда имеет шесть очков.
    • Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4

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      Рейтинг: +9324

      Skull_Boy 2 часа назад

      Бестолковый Райкович уже усилил, а дальше кто Пеле возобновит карьеру

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      Рейтинг: +2962

      житель СПб 2 часа назад

      Еще усиление? Вот это молодцы! Правильно. Не думаю, что они по стоимости на 5 месте в Лиге. Минимум - на 3 (после Зенита и Спартака), но скорее - на втором.

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