«Локомотив»: «Вот-вот будет усиление. В ближайшее время объявим»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал трансфер. Менеджмент работает.

«Вот-вот будет усиление. Менеджмент работает над этим. Понятно, что в этих условиях есть определенные трудности, учитывая ход переговоров и новый лимит, но работаем над этим. Думаю, в ближайшее время объявим», – сказал Мещеряков агентству «Р-Спорт».