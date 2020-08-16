«Локомотив»: «Вот-вот будет усиление. В ближайшее время объявим»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал трансфер. Менеджмент работает.
«Вот-вот будет усиление. Менеджмент работает над этим. Понятно, что в этих условиях есть определенные трудности, учитывая ход переговоров и новый лимит, но работаем над этим. Думаю, в ближайшее время объявим», – сказал Мещеряков агентству «Р-Спорт».
- У «Локомотива» пятый по стоимости состав в РПЛ.
- После двух туров команда имеет шесть очков.
- Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.