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    Тедеско отсутствует на матче с «Ахматом» не из-за коронавируса

    Пресс-служба «Спартака» объяснила отсутствие в заявке на матч с «Ахматом» главного тренера команды Доменико Тедеско.

    Немецкий специалист плохо себя чувствует и остался в отеле. В клубе сообщили, что тест на коронавирус у Тедеско отрицательный.

    Руководить «Спартаком» на игре с «Ахматом» будет помощник главного тренера Андреас Хинкель.

    • Немецкий тренерский штаб работает в московском клубе с осени.
    • В первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» – 2:2.
    • «Ахмат» разошелся миром с «Арсеналом» – 0:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +529

      balam 54 минуты назад

      вот интрига

      0
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      Рейтинг: +478

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Срочно к дочере Путина на прививку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2010

      Genz 1 час назад

      В ж.о.п.у бомжи отпердолили.
      Ни сидеть - ни стоять ему больно

      0
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      Рейтинг: +6766

      alarm 1 час назад

      просто ему очень стыдно за спартак!

      1
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      Рейтинг: +1876

      Semenycch 1 час назад

      То есть даже сидеть не может?

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