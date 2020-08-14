Тедеско отсутствует на матче с «Ахматом» не из-за коронавируса

Пресс-служба «Спартака» объяснила отсутствие в заявке на матч с «Ахматом» главного тренера команды Доменико Тедеско.

Немецкий специалист плохо себя чувствует и остался в отеле. В клубе сообщили, что тест на коронавирус у Тедеско отрицательный.

Руководить «Спартаком» на игре с «Ахматом» будет помощник главного тренера Андреас Хинкель.