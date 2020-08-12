Прядкин: «Рад, что Федун принял взвешенное решение. Невозможно представить лигу без «Спартака»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение владельца «Спартака» Леонида Федуна не снимать команду с чемпионата.
«Я рад, что Леонид Арнольдович принял взвешенное решение и «Спартак» продолжит выступление в РПЛ.
Как я и говорил, невозможно представить лигу без «Спартака» – это команда с историей, с огромной армией болельщиков», – сказал Прядкин.
- Федун заявил о снятии команды после матча с «Сочи» (2:2).
- Сегодня он сказал, что игроки «Спартака» уйдут с поля в случае продолжения судейской травли.
Источник: «Р-Спорт»