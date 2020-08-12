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    Прядкин: «Рад, что Федун принял взвешенное решение. Невозможно представить лигу без «Спартака»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение владельца «Спартака» Леонида Федуна не снимать команду с чемпионата.

    «Я рад, что Леонид Арнольдович принял взвешенное решение и «Спартак» продолжит выступление в РПЛ.

    Как я и говорил, невозможно представить лигу без «Спартака» – это команда с историей, с огромной армией болельщиков», – сказал Прядкин.

    • Федун заявил о снятии команды после матча с «Сочи» (2:2).
    • Сегодня он сказал, что игроки «Спартака» уйдут с поля в случае продолжения судейской травли.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии12
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      Рейтинг: +280

      maratagliulin 34 минуты назад

      Араратов четыре штуки... Если Федун что-то сделает со Спартаком, то поверьте - через полгода появится новый Спартак, но уже без "этнического украинца"

      0
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      Рейтинг: +897

      Валерий2705 46 минут назад

      Кто в это поверил, тому надо к доктору. А.е.з.д.у.н. клуб болельщикам подарит, с РПЛ снимется, клоун. Не заговоры свинарников мешают, а дибилизм.

      0
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      Рейтинг: +3794

      knikos > Валерий2705 39 минут назад

      Хм . А кто поверил ? Сразу было ясно , что это бла-бла-бла . Чем-то мне это напоминает истеричную бабу , которая , чтобы шмутку муж ейный купил , начинает п...дой торговать , дам-не дам ...

      0
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      Рейтинг: +5743

      Борат 1 час назад

      Верно, без свино*бов в этой жизни будет чего-то не хватать !!!
      Гыгы

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      Рейтинг: -31

      Продюсер Азамат > Борат 20 минут назад

      братко заряди что-нить падобное на пульсе, а то ты там как хомячок, а здесь мачо, ну чтобы гордость памоешная наша взыграла, а то здесь классные высеры, а там типа:
      $TSLA Ребята, иду мимо церкви. Поставлю свечки за тех, кто взял на 1700+.
      пряма зайка_как будта и не наш помоешный_гыгы

      0
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      Рейтинг: +3626

      Каратель > Борат 8 минут назад

      Даже если бы Спартак и снялся с чемпионата,про него всё равно писали,а про помойную Зинаиду ни строчки.так мельком сколько она встала от Базеля в лч.вот тебе и гыгы

      0
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      Рейтинг: +1982

      Genz 1 час назад

      В следующем туре снова назначат пенальти в ворота Спартака.

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      Рейтинг: +601

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Комментатор уев! Два дня молчал и вдруг раздуплился. А не пошли бы вы, президент РПЛ, на !

      1
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      Рейтинг: +6653

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак!

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      Рейтинг: +6653

      alarm 1 час назад

      да, без хряков было бы очень скучно, хотя я бы не отказался посмотреть на них в фнл)

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      Рейтинг: +1019

      22 raza chemp > alarm 1 час назад

      Ты на зенит там не насмотрелся чтоли?

      3
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      Рейтинг: +6653

      alarm > 22 raza chemp 1 минуту назад

      бабки у подъезда рассказывали, как хохотали, когда спортаг вылетел в пердив! примерно на 10 лет раньше зенита, кстати) позор!

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