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  • Прядкин: «Рад, что Федун принял взвешенное решение. Невозможно представить лигу без «Спартака»

Прядкин: «Рад, что Федун принял взвешенное решение. Невозможно представить лигу без «Спартака»

12 августа 2020, 20:34
12

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение владельца «Спартака» Леонида Федуна не снимать команду с чемпионата.

«Я рад, что Леонид Арнольдович принял взвешенное решение и «Спартак» продолжит выступление в РПЛ.

Как я и говорил, невозможно представить лигу без «Спартака» – это команда с историей, с огромной армией болельщиков», – сказал Прядкин.

  • Федун заявил о снятии команды после матча с «Сочи» (2:2).
  • Сегодня он сказал, что игроки «Спартака» уйдут с поля в случае продолжения судейской травли.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Прядкин Сергей Федун Леонид
Комментарии (12)
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Чехов на Садовой
1597254377
Комментатор уев! Два дня молчал и вдруг раздуплился. А не пошли бы вы, президент РПЛ, на !
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Валерий2705
1597257192
Кто в это поверил, тому надо к доктору. А.е.з.д.у.н. клуб болельщикам подарит, с РПЛ снимется, клоун. Не заговоры свинарников мешают, а дибилизм.
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maratagliulin
1597257952
Араратов четыре штуки... Если Федун что-то сделает со Спартаком, то поверьте - через полгода появится новый Спартак, но уже без "этнического украинца"
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JTherry
1597262516
смотри-ка, Прядкин вспомнил про "огромную армию болельщиков Спартака")) только бабки считает на калькуляторе, сколько штрафов содрать можно будет за крамольные кричалки... дебет с кредитом свести надо в кассе РПЛ) и в УЕФА оправдываться не придется...
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ivany4
1597263548
Прядкин с облегчением выдохнул, когда узнал, что Леонид Арнольдович принял взвешенное решение и Спартак продолжит выступление в РПЛ. Это позволит ему задержаться в занимаемом кресле еще на какое-то время.)))
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semm
1597265757
Ситуация, конечно, хреновая особенно потому что Федун много на себя берёт. Не мешало бы посмотреть на игру команды за последние 5 лет. Где очки в копилку страны в кубковых матчах - их почти нет, зато Спартак и Федун не сходят с ленты скандальных новостей. Спартаку ещё осталось к Малахову пойти и на детектор лжи - есть в России клоуны и без вас; от вас что нужно красиво делать свою работу и завязывать мудить на поле
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tratiowequagma
1597293993
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vladimir-7
1597299078
С.Прядкин хитрый еврей и судейский корпус не обидел, и Федуну лизнул на всякий случай, а вдруг...
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